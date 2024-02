Så dyrt är det att ha en stuga i fjällen

I tider då många svenskar ser fram emot sportlovsveckan, antingen genom att besöka sina fritidshus i fjällen eller drömma om att skaffa ett eget, har banken SBAB nyligen släppt en sammanställning som belyser de faktiska kostnaderna för att äga ett fritidshus i landets mest populära fjällkommuner.

LÄS MER: Så mycket pengar har svenskar på bankkontot

Så mycket kostar fjällstugan

I SBAB:s rapport nämns Åre, Malung-Sälen och Härjedalen som de tre mest populära destinationerna. Fjällhus på dessa destinationer har enligt sammanställningen en årlig ägandekostnad på cirka 144 000, 127 000 respektive 135 000 kronor.

En genomsnittlig fjällstuga i någon av dessa områden skulle kosta runt 32 000 till 35 kronor i veckan när den används. Om man väljer att hyra ut stugan under tre av fyra sportlovsveckor samt ytterligare sex veckor under året skulle kostnaderna gå ner till ungefär 20 000 till 24 000 kronor per vecka.

LÄS MER: Knepen för att komma undan billigt på sportlovet: "Gratis"

Se hela sammanställningen

Snitt för inköpspris för en fjällstuga ligger på 3 152 700 kronor i Åre, 2 567 200 kronor i Malung-Sälen och 2 848 100 kronor i Härjedalen.

Här är hela sammanställningen, inklusive vanliga utgifter och potentiella intäkter vid uthyrning:

Källa: SBAB och Booli

Siffrorna är baserade på uppgifter av analysverktyget Booli Pro och antaganden av SBAB. Här kan du läsa mer om rapporten.

LÄS MER: Barnfamilj? Här är dyra fällorna ni ska undvika på sportlovet

LÄS MER: Skidresa på sportlovet? Så kan familjen spara upp till 10 000

Informationen och texten i artikeln är framtagen med hjälp av AI-verktyg. Den är därefter bearbetad och faktagranskad av Nyheter24.