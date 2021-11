Briljera på julafton: Här är namnen på tomtens alla renar

Undvik konflikt på julafton och lär dig tomtens renars namn, i rätt ordningsföljd. Här är listan på vad renarna heter, inklusive Rudolf med den röda mulen.

Tomtens renar – här är alla 9 namn

Dasher Dancer Prancer Vixen Comet Cupid Donder Blitzen

Har vi inte glömt någon? Jo:

9. Rudolf

Problemet är att Rudolf inte är med i den ursprungliga juldikten som tomtens renars namn kommer från. Här följer en förklaring!

Renarnas namn kommer från "A Visit from S:t Nicholas"

Renarnas namn är tagna från en dikt vars författare det råder delade meningar om vem det är. Dikten utgavs nämligen anonymt år 1823, men blev så pass känd att den banade väg för hela den amerikanska jultraditionen kring hur jultomten ser ut, vad han gör på julen och hur han färdas med en släde dragen av åtta flygande renar.

Här är ett utdrag från dikten, där renarnas namn nämns i en ordningsföljd:

"More rapid than eagles his coursers they came,

And he whistled, and shouted, and call'd them by name:

"Now! Dasher, now! Dancer, now! Prancer and Vixen,

"On! Comet, on! Cupid, on! Donder and Blitzen"

Rudolfs historia är betydligt sorgligare

Som den uppmärksamma läsaren märker nämns inte lille Rudolf i ursprungstexten. Rudolf, som ju är "The most famous reindeer of all" kom till mer än 100 år senare, och inte av en poet eller författare – utan av en copywriter.

Det var företaget Montgomery Ward som bad copywritern Robert L. May skriva en julberättelse som de kunde ge sina kunder.

I samma veva som Robert May fick uppdraget att skriva en julberättelse dog hans fru i cancer. May fick uppfostra sin dotter Barbara på egen hand. Det blev en tuff period för honom och hans barn, så pass tuff att hans arbetsgivare på Montgomery Ward bad honom avbryta arbetet med julberättelsen.

Men May var fast besluten om att fortsätta, för han hade påbörjat historien om Rudolph, en ren med en skinande röd nos. Den lysande nosen symboliserade ljusare tider som May och hans dotter hade framför sig.

Berättelsen om Rudolph blev en succé och såldes i miljontals exemplar. Senare skrev Johnny Marks den berömda sången om samma ren: "Rudolph the Red-Nosed Reindeer".

Källa: CBC