Röda dagar 2024: Klämdagar och dagar du ska ta ledigt

När man går in i ett nytt år är det inte helt lätt att hålla koll på alla röda dagar som stundar.

Den som vill maximera sin ledighet gör dock rätt i att sätta sig in i när de röda dagarna och klämdagarna infaller.

Röda dagar 2024 kalender – då ska du ta ledigt

Nyheter24 har därför sammanställt alla röda dagar 2024 i en slags kalender nedan. Dessutom ger vi några tips på hur du kan fördela dina semesterdagar för att få så mycket ledighet som möjligt.

Röda dagar 2024 – januari: Nyårsdagen och trettondag jul

Den som tar ledigt den 2-5 januari 2024, samt i mellandagarna innan årsskiftet, kan få hela 16 dagars ledighet i sträck.

Måndag 1 januari 2023 – nyårsdagen: Röd dag

Tisdag 2 januari 2024. Ta ledigt

Onsdag 3 januari 2024. Ta ledigt

Torsdag 4 januari 2024. Ta ledigt

Fredag 5 januari 2024. Ta ledigt

Lördag 6 januari 2023 – trettondag jul: Röd dag

Röda dagar julen 2023: Så maxar du ledigheten

Röda dagar 2024 – april: Långfredagen, påskafton och påskdagen

Under 2024 infaller påsken mellan den 28 mars och den 1 april. Om du tar ledigt det förstnämnda datumet, vilket är skärtorsdagen, kommer du att få fem dagar ledigt.

Torsdag 28 mars - skärtorsdagen: Ta ledigt

Fredag 29 mars - långfredagen: Röd dag

Lördag 30 mars - påskafton: Ledigt

Söndag 31 mars - påskdagen: Röd dag

Måndag 1 april - Annandag påsk: Röd dag

Var dock uppmärksam på hur arbetsrutinerna är under skärtorsdagen på just din arbetsplats. På vissa håll jobbar man nämligen halvdag eller inte alls.

Så firas påsken i sju andra länder

Röda dagar 2024 – maj: Första maj, Kristi himmelsfärd och pingst

Maj inleds med en röd dag: första maj. Valborgsmässoafton, den 30 april, är däremot inte en röd dag.

Onsdag 1 maj – första maj: Röd dag

När vi kommit drygt en vecka in i maj infaller Kristi himmelsfärdsdag som är en röd dag. För att få fyra dagar sammanhängande ledighet kan du ta ledigt den 10 maj.

Torsdag 9 maj – Kristi himmelsfärdsdag: Röd dag

Fredag 10 maj: Ta ledigt

Lördag 11 maj: Ledigt

Söndag 12 maj: Ledigt

Den 19 maj är det pingstdagen, som även den är en röd dag.

Söndag 19 maj – pingstdagen: Röd dag

Röda dagar 2024 – juni: Nationaldagen och midsommar

Sedan 2005 är nationaldagen den 6 juni en röd dag och under 2024 infaller den på en torsdag, vilket gör det möjligt att få fyra dagars sammanhängande ledighet om du tar ledigt den 7 juni.

Torsdag 6 juni – Sveriges nationaldag: Röd dag

Fredag 7 juni: Ta ledigt

Lördag 8 juni: Ledigt

Söndag 9 juni: Ledigt

Den som jobbar vanliga kontorstider är oftast ledig på midsommarafton, även om det inte är en röd dag enligt lag. Det är helt enkelt arbetsgivare, såväl som kollektivavtal, som avgör.

Fredag 21 juni - midsommarafton: Ledigt för de flesta

Lördag 22 juni – midsommardagen: Ledigt

Söndag 23 juni: Ledigt

Röda dagar 2024 – november: Alla helgons dag

Den enda röda dagen under hösten är alla helgons dag, som alltid infaller under en lördag och som under 2024 äger rum den 2 november.

För många är dock alla helgons afton, som infaller fredagen den 2 november 2024, en dag då man jobbar halvdag. Men återigen är det arbetsgivare såväl som kollektivavtal som avgör.

Fredag 1 november – alla helgons afton: Halvdag för vissa

Lördag 2 november – alla helgons dag: Röd dag

Söndag 5 november: Ledigt

Vad är skillnaden mellan halloween och alla helgons dag?

Röda dagar 2024 – december: Jul och nyår

I samband med jul och nyår 2024 finns det möjlighet till långledigt om du fördelar dina semesterdagar rätt.