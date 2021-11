Hur infaller egentligen de röda dagarna under 2022? Nyheter24 reder ut datumen för årets helgdagar – och hur du ska göra för att maximera ledigheten under exempelvis jul och Kristi himmelsfärd under 2022.

Precis som 2021 är 2022 inte arbetstagarnas år – utan snarare tvärtom. Många röda dagar ligger nämligen, även detta år, på helger. Nyheter24 reder ut exakt vilka datum helgdagarna infaller, och hur du ska planera dina lediga dagar för att maximera ledigheterna runt årets alla högtider. Röda dagar i januari 2022 – då är du ledig Nyårsafton 2021 infaller på en fredag, vilket innebär att du inte får någon extra ledig dag under 2022 års början eftersom den röda nyårsdagen då ligger på en lördag. Men resten av januari då, och hur ska man tänka för att maxa ledigheten? 1 januari 2022, lördag, Nyårsdagen – Ledig

2 januari 2022, söndag – Ledig

3 januari 2022, måndag – Ta ledigt

4 januari 2022, tisdag – Ta ledigt

5 januari 2022, onsdag, Trettondagsafton – Ta ledigt

6 januari 2022, torsdag, Trettondag jul – Ledig

7 januari 2022, fredag, Klämdag – Ta ledigt

8 januari 2022, lördag – Ledig

9 januari 2022, söndag – Ledig Röda dagar påsken 2022 – då är det påskhelg I vanlig ordning infaller skärtorsdagen på just en torsdag även 2022. Denna dag är ingen röd dag, men betraktas ibland som en halvdag och du kan enkelt förlänga påskledigheten genom att ta ledigt denna dag. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT 14 april 2022, torsdag, Skärtorsdag – Ta ledigt

15 april 2022, fredag, Långfredagen – Ledig

16 april 2022, lördag, Påskafton – Ledig

17 april 2022, söndag, Påskdagen – Ledig

18 april 2022, måndag, Annandag påsk – Ledig Det är också möjligt att förlänga vilan genom att ta ledigt på tisdagen den 19 april och efterföljande onsdag. Ledighet på Valborgsmässoafton och 1 maj 2022 Tyvärr, för arbetstagarnas del, har både Valborgsmässoafton och första maj hamnat lite olyckligt under 2022 – på en lördag och en söndag. Det blir alltså inga extra lediga dagar här. 30 april 2022, lördag, Valborgsmässoafton – Ledig

1 maj 2022, söndag, Första maj – Ledig Kristi Himmelsfärd 2022 ger en klämdag Kristi Himmelsfärd, ibland också kallat Kristi flygare, som är en röd dag infaller den 26 maj 2022 – vilket är en torsdag. Här finns det alltså en klämdag att begära ledighet inför, för att få hela fyra dagars ledigt. 26 maj 2022, torsdag, Kristi himmelsfärd – Ledig

27 maj 2022, fredag – Ta ledigt

28 maj 2022, lördag – Ledig

29 maj 2022, söndag – Ledig Sveriges nationaldag 2022 Foto: Fredrik Sandberg/TT När nationalsången ljuder den 6 juni 2022, på Sveriges nationaldag, är det en måndag. Eftersom nationaldagen är en röd dag sedan 2005 innebär det ledigt. 6 juni 2022, måndag, Sveriges nationaldag – Ledig Midsommarafton 2022 Midsommarafton går alltid av stapeln på en fredag i juni månad, och år 2022 är inget undantag. Det blir alltså inga extra lediga dagar här – om du inte väljer att ta ut lite ledighet under torsdagen innan, eller måndagen därefter? 24 juni 2022, fredag, Midsommarafton – Ledig

25 juni 2022, lördag, Midsommardagen – Ledig Foto: Maja Suslin/TT Allhelgonahelgen 2022 Hur ser det då ut med ledigheten under Allhelgonahelgen 2022? Som vanligt infaller Alla helgons afton på en fredag, och är ingen röd dag. Vissa arbetsgivare kan dock vara generösa och se på dagen som en halvdag – detta eftersom Alla helgons dag, dagen därpå, är en röd dag. 4 november 2022, fredag, Alla helgons afton – Halvdag eller ta ledigt

5 november 2022, lördag, Alla helgons dag – Ledig Jul och nyår 2022 – då ska du ta ledigt Likt 2021 infaller julhelgen och nyårshelgen under 2022 på lite olyckliga veckodagar för landets alla arbetstagare. Både julafton och nyårsafton ligger nämligen på lördagar. Foto: Henrik Holmberg/TT 24 december 2022, lördag, Julafton – Ledig

25 december 2022, söndag, Juldagen – Ledig

26 december 2022, måndag, Annandag Jul – Ledig

27 december 2022, tisdag – Ta ledigt

28 december 2022, onsdag – Ta ledigt

29 december 2022, torsdag – Ta ledigt

30 december 2022, fredag – Ta ledigt

31 december 2022, lördag, Nyårsafton – Ledig

1 januari 2023, söndag, Nyårsdagen – Ledig

2 januari 2023, måndag – Ta ledigt

3 januari 2023, tisdag – Ta ledigt

4 januari 2023, onsdag – Ta ledigt

5 januari 2023, torsdag – Ta ledigt

6 januari 2023, fredag, Trettondag jul – Ledig

7 januari 2023, lördag – Ledig

8 januari 2023, söndag – Ledig Om du är sugen på en lång ledighet under jul och nyår 2022 får du ta ut totalt åtta semesterdagar.