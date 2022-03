Jacqueline Mapei Cummings, 38, känd under artistnamnet Mapei är en amerikansk-svensk sångerska född 20 december 1983 i Rhode Island, USA.

Hon har slagit internationellt, strömmats miljontals gånger och karriären har minst sagt rullat på genom åren.

Ikväll gästar hennes mamma Neneh Cherry "Carina Bergfeldt" på bästa sändningstid. Där får vi träffa sångerskans mamma som ger dottern tips inom musikbranchen. Här är allt du måste veta om Mapei!

Mapeis mamma Neneh Cherry

Mapeis mamma Neneh Cherry är med i Carina Bergfeldt. Foto: Pernilla Thelaus/Monkberry

Neneh Mariann Karlsson, 58, känd under namnet Neneh Cherry, är mamma till artisten Mapei.

I kvällens avsnitt av "Carina Bergfeldt" ger mamman, som själv har en karriär som sångerska och låtskrivare i bagaget, några nyttiga råd till dottern Mapei.

Det är när Carina Bergfeldt frågar vilka råd Neneh ger sin kända dotter som hon delar med sig av några råd som hon lärt sig från sin pappa Don:

– Don't let them change you, and like own it! säger Neneh medan hon skrattar och fortsätter:

– Stay as you are.

Artisten Mapeis kända familj

Det är inte enbart Mapei och mamman Neneh Cherry som är kända ansikten i släkten.

Låter något bekant? Det är inte konstigt! Neneh Cherry är nämligen syster till artisten Eagle-Eye Cherry som tog musikvärlden med storm med den svängiga låten "Save Tonight".

Mapei är släkt med artisten Eagle-Eye Cherry. Foto: STELLA Pictures/ddp

Neneh, som har flertal syskon som har en karriär inom musiken, är även syster med den svenska pop- och soulsångerskan Titiyo Yambalu Felicia Jah, vars artistnamn är Titiyo. Systern har totalt tilldelats fyra Grammisar.

Musiken ligger i blodådrorna i familjen och Mapei kommer minst sagt från en riktig musik-släkt!

Vad heter Mapei egentligen?

Jacqueline Mapei Cummings och vännen Ashley Haynes på Guldbaggegalan 2022. Foto: STELLA Pictures/Peter Grannby

Hon är känd under artistnamnet Mapei men som nämnt ovan heter hon egentligen Jacqueline Cummings.

Namnet Mapei är dock inget påhittat alias – det är hennes mellannamn.

Vilken är Mapeis största låt?

Artisten Mapei på Instagram. Bildkälla: Instagram/mapeiofficial

Mapei fick sitt stora internationella genombrott redan 2007 med låten "Video" Vixens".

Det var inte förens 2013 som hon gjorde comeback med singeln "Don't Wait" som har över 98 000 000 lyssningar som än idag är hennes mest strömmade låt.

Den amerikansk-svenska artisten släpper dock inte bara musik på engelska – under våren 2018 var Mapei nämligen med och sjöng på rapparen Petters singel "En grej i taget".

Karriären har sedan dess rullat på och artisten har fortsatt släppa musik. 2021 blev Mapei en av medlemmarna i gruppen MOR tillsammans med Fredrik Okazaki Bergström och Thomas Rusiak. Bandet släppte det första albumet ”Babydolls” i början av 2022.

Det heter Mapei på Instagram

På Instagram går artisten Mapei under användarnamnet mapeiofficial på ett verifierat konto med 23 000 följare.