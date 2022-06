Kim Kardashians nya uttalande väcker avsky: "Vidrigaste jag hört"

Kim Kardashian, 41, är känd för mycket – teveserien "Keeping up with the Kardashians", som en av världens största influencerkändisar, designer, parfymdrottning och mycket mer.

Kim Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures.

Hon är även omtalad för sin ungdomliga hy som alltid ser flawless ut på röda mattan. Senaste tiden har Kim fullkomligen strålat på både vita husets middag och Met-galan med pojkvännen Pete Davidson, 28, vid sin sida. Att se ung ut är viktigt för Kim.

Men ingen var nog beredd på exakt hur långt hon är beredd att gå för att få babylen hud.

Kim Kardashian och Pete Davidson på Met Ball. Bildkälla: Stella Pictures.

Bajs-uttalandet i New York Times väcker känslor

I en intervju med The New York Times berättar Kim om sin nya hudvårdslinje SKKN by Kim som lanseras senare i juni. För journalisten Rachel Strugatz berättar Kim att hon gärna "testar allt" för att se ung ut.

– Om du sa att jag bokstavligen var tvungen att äta bajs varje dag för att se yngre ut så skulle jag kanske göra det. Jag skulle kanske göra det, säger Kim till New York Times.

I New York Times kommentarsfält på Instagram har tusentals kommentarer nu vällt in. Kims uttalande har onekligen väckt starka känslor.

"Det här är sorgligt på alla sätt och vis"

"Jag kommer aldrig återhämta mig från det här"

"Vilket underbart budskap till tjejer och kvinnor"

"En så sorglig kommentar från någon som jag beundrar"

"Det är deprimerande. Vilket fruktansvärt budskap att sända ut i världen"

"Jag är mållös"

"Det här är tragiskt"

"Verkligen? Äta bajs? Det här är det vidrigaste jag har hört någon säga".