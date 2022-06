Spekulationerna visade sig stämma. Relationen mellan Paulina ”Paow” Danielsson, 28, och Alexander Zobel, 28, är över. Det bekräftar Paow i en intervju med Nyheter24.

Hon säger att de hade ett bra förhållande, och de bråkade inte eller något sådant. Upprinnelsen till uppbrottet blev istället det bröllop i Cannes dit Paow inte var medbjuden.

– Han åkte ju på det här bröllopet där jag inte var medbjuden efter vad jag skrivit om Danmark. Och han ringde inte på fyra dagar. Sen gjorde han slut. Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is, säger Paow och tillägger att hon är ”ganska stark”.

– Jag har förändrats ganska mycket, säger Paow.

Paow och Alexander Zobel har nu gjort slut. Bildkälla: Instagram/kattpaow

Tackade nej till tv-jobb för att bo i Danmark

På frågan om hon nu är sugen på att ge sig ut och dejta säger Paow att hon är redo för allt, men att hoppa in i ett seriöst förhållande direkt står inte på agendan.

Nu bor Paow tillfälligt hos sin mamma i Tyresö, då Paow hyr ut sin egna lägenhet i ett år. Mest är hon irriterad över att ha tackat nej till ett stort tv-gig för att bo i Köpenhamn. Och så blev det såhär.

Men Paow ser ljust på framtiden. Hon lovar att det blir en "hot girl summer" och hon planerar även en resa till Los Angeles.

Sen är det kompisarnas tur att ställa upp med sovplats i stan efter alla år som de övernattat i hennes lägenhet på Södermalm i Stockholm.

Dessutom hoppas Paow på att snart få tillbaka sitt Instagramkonto, som hon inte har kommit åt på ett par veckor.

– Jag har pratat med Telenor och hoppas få tillbaka det imorgon, säger Paow.