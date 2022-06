Detaljen i Kim Kardashian och Pete Davidsons bild: "Han har stora..."

Vid det här laget kan få ha missat att Kim Kardashian, 41, och Pete Davidson, 28, är störtförälskade i varandra.

Kim avslöjade nyligen hur det gick till när hon bestämde sig för att ragga upp honom genom att skicka ett sms...

Hon hade nämligen hört talas om hans BDE (Big Dick Energy) och kände sig då manad att lägga in en stöt.

– Jag var bara DTF (Down to fuck), berättade Kim nyligen i ett avsnitt av "The Kardashians".

Kim och Pete är minst sagt seriösa i sin relation, och de gjorde sin debut som par på röda mattan när Vita huset arrangerade sin årliga middag. Kort därefter gick de på Met Ball ihop.

Pete Davidson och Kim Kardashian på Met Ball. Bildkälla: Stella Pictures.

Det har varit en stressig vår för turturduvorna Kim och Pete, och självklart passar de nu på att få lite avkoppling och egentid. Under måndagen la Kim ut en serie bilder från deras drömsemester...

Pete Davidson och Kim Kardashian på semester ihop. Bildkälla: Instagram/kimkardashian

Följarna reagerade direkt på detaljen i bilden

"Beach for 2", skrev Kim och på bilderna så myser Kim och Pete på en riktig paradisstrand med turkost glittrande hav.

Pete bär sina stora solglasögon från italienska modehuset Prada, som blivit något av hans signum.

Pete Davidson i sina solglasögon från Prada. Bildkälla: Instagram/kimkardashian

Både Kim och Pete matchar dessutom sina hårfärger – de kör bägge riktigt platinablont i sommar.

Förutom den obligatoriska pussbilden så blev det även en bild från en båt där både Kim och särskilt Petes fötter syntes.

Kim Kardashian och Pete Davidsons fotfest till havs. Bildkälla: Instagram/kimkardashian

Fotbilden bäddade genast för fräcka skämt och kommentarer från följarna...



"Nu blir alla fotfetischister helt galna"

"Hans fötter ser väldigt stora ut, han måste ha väldigt stora strumpor"

"Säg åt Pete att gömma sina fötter"

"Gratis fötter!"

"Han har stora strumpor och får henne att skratta, vad mer kan man behöva?"

"Nej tack till hans fötter"

"Han har faktiskt väldigt fina fötter"

Jahopp, nu är det vi som genast bokar en pedikyrtid!