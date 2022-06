Kim Kardashian, 41, och Pete Davidson, 28, är tokigt förälskade i varandra. Paret visar sin kärlek öppet och ofta. De syntes på både Vita husets årliga middag tillsammans, och de anlände även på Met Ball hand i hand.

Kim avslöjade nyligen hur det gick till när hon raggade upp Pete. Det var efter att Kim hade varit värd för Saturday Night Live år 2021 som hon fick feeling för kvinnotjusaren Pete.

Pete Davidson. Bildkälla: Stella Pictures.

Så träffades Kim Kardashian och Pete Davidson

– Jag ringde producenten för Saturday Night Live och frågade om de hade Petes nummer. De svarade att det hade dom, så jag skickade ett sms. Det var inte så att jag tänkte att "Åh gud nu ska vi bli ihop". Jag tänkte bara att jag hade hört talas om hans BDE (en förkortning av Big Dick Energy vilket kan översättas till "storkuksaura"). Jag behövde komma ut där och kickstarta min...Jag var bara DTF (Down to fuck), har Kim berättat i "The Kardashians".

Kim Kardashian och Pete Davidson på Met Ball. Bildkälla: Stella Pictures.

Kim Kardashians nya avslöjande om Pete Davidson

Samlivet verkar det inte vara några problem om vi säger så. Och det är något otippat som får Kim att komma till skott. I det senaste avsnittet av "The Kardashians" så berättar Kim att Pete verkligen vet vilka knappar han ska trycka på för att få henne att känna det där lilla extra pirret om vi säger så.

– Pete är en så god, god person. Jag kan inte ens förklara det. Han har det bästa hjärtat och tänker alltid på de små saker. En gång sa Pete "Babe, låt oss gå och äta lite glass på Thrifty". Och jag svarade "Åh gud, du gör mig så jävla kåt". Det var rakt av en av de bästa kvällarna i mitt liv, säger Kim i programmet.

Kim Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures.

Nyheter24 har tidigare skrivit om Pete Davidsons ex-flickvänner – han har bland annat dejtat Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kaia Gerber och Phoebe Dynevor.