Mimmi Kapell utsatt för sexuella trakasserier under influenserresan: "Fruktansvärt"

I dagarna har flera influensers rest tillsammans till Ibiza, på en influenserresa i samarbete med tandblekningsföretaget Bellisas.

På Instagram syns Jasmine Gustafsson, Alexandra “Kissie” Nilsson, Katrin Zytomierska, Julia Franzén, Antonia “Anty” Johnson, Tone Sekelius, Felicia Bergström, Johanna Öholm, Vanessa Valderrama, Andrea Norrman och Mimmi Kapell på vackra stränder, lyxiga båtar och festliga nattklubbar på partyön.

Men även om vistelsen på Ibiza ser härlig ut på många sätt så har den inte bara inneburit trevliga upplevelser för de resande. I en video som Johanna Öholm la ut i sina händelser på Instagram verkar det exempelvis som att Katrin Zytomierska och Alexandra “Kissie” Nilsson ryker ihop över gammalt groll.

Huruvida videon visar en äkta konflikt eller en iscensatt sådan framgår inte. Du kan läsa mer om det här.

Men på resan har även allvarligare saker än eventuella bråk och tjafs hänt. Nu har influensern och personliga tränaren Mimmi Kapell valt att dela med sig om hur hon under resan blivit utsatt för sexuella trakasserier.



"Det är bråk på riktigt"

I ett inlägg på Instagram visar Mimmi Kapell upp hur hon fått ett rött märke av en hand på sin rumpa. I en video i inlägget syns hon konfrontera en kille på strandklubben för att ha tagit på hennes rumpa utan samtycke.

– You slapped me on my ass, säger hon.

I bakgrunden hörs hennes vänner:

– Är det bråk?

– Ja, det är bråk på riktigt!

I videon slår Mimmi Kapell också till killen som ska ha slagit henne på rumpan.

Mimmi Kapell: "Så kränkt och nedvärderad"

I inlägget skriver hon att hon ofta blir utsatt för män som tar henne på rumpan – och att det hänt henne två gånger bara samma dag. Fortsättningsvis skriver Mimmi Kapell att hon ska kunna visa upp sin kropp utan att män ska ta sig friheten att ta på henne utan samtycke.

Hon berättar att händelsen på Ibiza tagit hårt på henne och att hon känner sig både kränkt och nedvärderad.

I kommentarerna stöttas Mimmi Kapell av vänner och följare som fördömer männen som utsatt henne, och hyllar henne för att hon vågar stå upp för sig själv och dela med sig.