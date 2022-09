Pernilla Wahlgren om frieri-missen: "Så fel tillfälle"

Under måndagen så släpptes Pernilla Wahlgren, 54, och Sofia Wistams, 56, 400:e avsnitt av "Wahlgren & Wistam". Avsnittet spelades in på hotell Kung Carl i Stockholm framför en liten utvald skara poddlyssnare.

Lyssnarna fick vara högst delaktiga i samtalet och genomgående är det väldigt god stämning i avsnittet och det skrattas högljutt.

Det delas nya och gamla historier vitt och brett. Så som Sofias tros-miss nu i helgen under Pernillas föreställning, och Pernillas busringning till Dr. Alban där hon menade på att hon hade en "våt dröm om honom" från den tiden då det fanns ett segment i podden där de utmanade varandra på olika busringer. En mix av nytt samtidigt som det blir en walk down the memory lane helt enkelt.

Sofia Wistams ord "Var det de du trodde...?!"

Något som utmärkte sig i avsnittet var delen där Pernilla Wahlgren missuppfattade en situation för en kort sekund, och trodde att hennes kära Christian Bauer, 56, skulle falla ner på ett knä.



– Jag fick en sån panikångestattack här precis innan. Därför att vi sitter här i rummet och har trevligt, och sen kommer "Chrille" min kille instormandes med en jättestor blombukett... Så jag tänkte, oh my god, nej, han tänker fria! Säger Pernilla och de som närvarar börjar garva.

Sofia Wistam frågar om hon trodde att han verkligen skulle fria i podden. Pernilla svarar delvis:

– Och jag bara, nej nej nej, det här är så fel tillfälle!

Men med sig hade Christian två buketter för att fira den milstolpe som 400 avsnitt ändå är, gissningsvis en till Pernilla och en till Sofia. Hela idén till deras sammankomst med lyssnarna för att fira var ursprungligen Christians idé dessutom enligt Sofia.

Så, tyvärr får man väl säga, blev det inget podd-frieri. Skönt för Pernilla men tråkigt för oss! Nyheter24 hoppas ett eventuellt framtida frieri blir allt vad Pernilla önskar sig.