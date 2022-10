Antonija Mandir, 26, slog igenom med sin medverkan i realityprogrammet "Ex on the Beach" och håller sig ständigt aktuell på sociala medier. På hennes Instagram med 344 000 följare får vi se henne uppdatera om allt mellan himmel och jord.

Nyheter24 har tidigare skrivit om influencerns avslöjande där hon i helgen träffade sitt omtalade ex.

Hennes senaste bild där hon visar upp sin stora skönhetsförändring har fått kommentarsfältet att svämma över.



Antonija Mandirs skönhetsförändring

Antonija har valt att kapa håret rakt av. Något som passar henne otroligt bra! Hennes följare överöser henne med komplimanger kring den nya frippan:

"Känner inte igen dig! Du blev så fin och ser vuxnare ut", skriver en följare.

"Klockrent.... bam så snyggt!, skriver en annan.

"OMG! Så himla fint jag dör!!", skriver en tredje följare som verkar vara chockad över förändringen.