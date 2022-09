Influencern Antonija Mandir, 26, som slog igenom med sin medverkan i realityprogrammet "Ex on the Beach" håller sig ständigt aktuell på sociala medier.

Hon har närmare 350 000 prenumeranter på Youtube och 344 000 följare på Instagram. Förra året var hon även tillbaka i rutan och medverkade i "Svenska Powerkvinnor". Hennes förhållanden genom åren har även varit omtalade.

Nyheter24 har tidigare skrivit om influencerns kärleksliv, och det omtalade uppbrottet med ex-pojkvännen Oliver Hunt.

Antonija Mandir: "Jag ska träffa mitt ex..."

Antonija Mandir avslöjar att hon ska träffa sitt ex. Foto: Youtube/antonijamandir

I hennes senaste video på Youtube så avslöjar hon något som chockar många följare. Hon ska nämligen träffa sitt ex.

Men det är inte vilket ex som helst, utan hennes gamla flamma Jack Stengel Dahl som hon gick skilda vägar från 2020.

"Jag ska träffa mitt ex nu i helgen, nu på lördag", säger hon i videon och visar upp en bild på Jack.

Antonija Mandirs ord om Jack Stengel Dahl

"Det är bara lite så...", säger Antonija och rynkar på ansiktet när hon avslöjar att hon ska möta exet.



Anledningen till att det gamla paret ska träffas? De ska fira deras gemensamma gudbarn som fyller år.

Hon säger att hon tror att Jack känner likadant inför den planerade träffen och avslöjar även att de bara har setts en gång sedan de gjorde slut.

"Det är så konstigt att träffa någon man har varit tillsammans med i fyra år. Nu blir det ju som att vi inte känner varandra. Jättekonstigt", säger Antonija till sina följare.

Under videon och i kommentarsfältet på Instagram är hennes följare minst sagt chockade över avslöjandet:

"OMG!!", skriver en följare på Instagram medan andra kommenterar chockade smileys.