Influencern Antonija Mandir, 26, har varit ständigt aktuell sedan hennes medverkan i "Ex on the Beach". Sedan dess har hennes Instagram och Youtube exploderat och vi har sett donnan lite här och var mest hela tiden. Förra året var hon även med i "Svenska Powerkvinnor". Så minst sagt, ständigt aktuell.

Omtalade uppbrottet från Oliver Hunt

Men hon står inte bara i rampljuset på grund av hennes framgångar...

Antonija och Oliver Hunt, 27, gjorde slut i början av sommaren. Det var ett mycket omskrivet förhållande. Då det bland annat kantades av en fejd med Olivers ex-flickvän Denise Desmond och ett iscensatt bröllop mellan Antonija och Oliver som fick internet att gå bananas. När förhållandet var över tog det inte heller lång tid innan det började tisslas och tasslas om än det ena och än det andra. Det ryktades om bland annat otroheter och om Oliver i själva verket fick lön av Antonija.

Antonija Mandir syns med Alice Stenlöfs ex

Strax efter uppbrottet syntes Antonija med Alice Stenlöfs, 26, ex-pojkvän Philip Wong, 28. Bilderna på de från restaurangen Strandvägen 1 spred sig som en löpeld när de läckte.

Är Antonija Mandir singel?

Det var under en frågestund på sin Instagram story som Antonija svarade på frågan hennes följare undrat sedan de såg henne rymma iväg med en okänd man till Spanien.

– Alltså denna fråga. Jag åker till Spanien med en kille på bröllop... Och ni beter er som om det vore jag som gift mig, säger Antonija och skrattar och fortsätter sedan i en kommande story:

– Så nej, jag är inte i ett förhållande med någon. Jag lever bara mitt bästa liv! Låt en kvinna leva!

Så, där fick vi svaret på det. Vi på Nyheter24 tycker helt klart Antonija gör rätt i att leva sitt bästa liv.