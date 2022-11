Drake anklagas för kvinnohat efter orden om Megan Thee Stallion: "Äckligt"

Det var i juli 2020 som Megan Thee Stallion sköts i foten efter en poolfest hemma hos Kylie Jenner. I april tidigare i år berättade Megan i en intervju med CBS Mornings om vad som hade hänt strax innan skotten.



– Jag och mina vänner hade ett litet småtjafs. Jag ville gå hem, men de andra ville stanna. Det var ett vanligt kompisgnabb. Vi småtjafsar över löjliga saker hela tiden. Jag rörde ingen. Jag höjde aldrig min röst. Det skulle aldrig ha blivit så här galet, berättade Megan Thee Stallion mellan sina tårar.

– Allt jag hör är en man som skriker "dansa, din hora". Sen börjar han skjuta, berättade Megan vidare.

Megan Thee Stallion berättade om skjutningen. Bildkälla: CBS Mornings

Megan berättar att hon var rädd för att röra sig för fort. Hon var rädd att han skulle träffa henne på något "viktigt" ställe om hon tog ett enda steg fel.

– Jag visste inte om han sköt för att döda mig. Jag var livrädd, för jag har aldrig blivit skjuten förut, berättade Megan Thee Stallion.

Rättegång mot Tory Lanez för skotten mot Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion anklagade den kanadensiska rapparen Tory Lanez för att ha skjutit henne, och kort efter det började hennes berättelse om skotten att ifrågasättas.

Tory Lanez. Bildkälla: Stella Pictures.

För att tysta de som inte trodde på henne så delade då Megan med sig av en fruktansvärt grafisk bild som visade hennes skottskadade fot.

"Varför skulle jag ljuga om att ha blivit skjuten?", skrev Megan till bilden.

Megan Thee Stallion visade upp sin skottskadade fot. Bilden är censurerad av Nyheter24. Bildkälla: Instagram/theestallion, Buzzfeed

I oktober 2020 åtalades Tory för skotten, och rättegången ska äga rum i december i år, skriver Buzzfeed.

Drake möts av kritik efter orden om Megan Thee Stallion i låten "Circo Loco"

Den 4 november släppte Drake och rapparen 21 Savage sitt album "Her loss" och i låten "Circo Loco" så rappar Drake om att Megan Thee Stallion skulle ha ljugit om att ha blivit skjuten.

"This bitch lie 'bout getting shot but she still a stallion/She don’t even get the joke but she still smiling", rappar Drake.

Drake. Bildkälla: Stella Pictures.

Raseri mot Drake efter orden om Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion kommenterade Drakes låt på Twitter.

"Sedan när är det coolt att skämta om kvinnor som blir skjutna?", skrev hon bland annat.

Megan Thee Stallion. Bildkälla: Peter Klaunzer/Keystone via AP/TT Bild

På sociala medier har Drake mött massiv kritik, och han kallas bland annat för misogyn.

"Megan förtjänar inte det här. Skäms på Drake och alla dom där förlorarna som hånar hennes trauma", "Alla som sprider konspirationsteorin om att hon inte blev skjuten kan dra åt helvete" och "Hon förtjänar så mycket bättre" var några reaktioner.

Även på Twitter har Drakes rad om Megan Thee Stallion varit ett hett diskussionsämne.