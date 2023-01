Miljonregn över Matilda Djerf och pojkvännen Rasmus Johansson

Influencern Matilda Djerf, 25, har slagit igenom rejält internationellt med sitt varumärke och Instagramprofil och fortsätter att tjäna en förmögenhet på sitt innehåll. Men en person som gömmer sig bakom kulisserna är hennes pojkvän, Rasmus Johansson, 26, som är en stor del av Matildas arbete.

Rasmus och Matilda träffades i tonåren under gymnasiet i Borås och efter studenten reste de runt i Karibien, Bali och Australien och försörjde sig genom att Matilda var modell för lokala designmärken. I The New York Times artikel så berättar paret att Rasmus har varit med sen starten på Matildas karriär. Tillsammans skapade de en reseblogg under sin resa och arbetade med Matildas Instagram där Rasmus fotograferade innehållet.

När de kom hem från resan 2017 valde paret att fokusera på sociala medier och testade om de kunde leva på inkomsten de fick in genom Matildas Instagramkonto. Det visade sig vara rätt val. Snabbt ökade Matildas följarantal till 100 000.

Miljonregn över Matilda Djerf och hennes pojkvän

Året 2018 startade paret bolaget MatildaDjerf AB och utvecklade sedan 2019 ett koncernbolag som heter MatildaDjerf Design AB. Bolagen har under åren vuxit och utvecklats till två förmögna företag som tillsammans 2021 hade tillgångar på cirka 71 miljoner kronor.

Matilda och Rasmus köpte ett hus på idylliska Grötö för 23 miljoner kronor tidigare i veckan vilket genast får en att undra, vad tjänar paret på deras företag? Bolagets värde har stigit under åren och det visar sig på årslönerna från paret. Matilda tjänade 2021 lite mer än en miljon, närmare bestämt 1 246 900 kronor.

Rasmus däremot tjänade lite mer än vad Matilda gjorde, nämligen 1 394 008 kronor.