Oväntade anledningen – därför bär Arc North solglasögon på scen

Arch North, 25, egentligen Oscar Christiansson, är en svensk dj och producent. Han medverkar i Melodifestivalen 2023 tillsammans med artisten Jon Henrik Fjällgren, 35, och Adam Woods, egentligen Adam Allskog, 21.

Trion tävlar med låten "Sávezan" som betyder "min lilla Sáve" på samiska och är tillägnad Jon Henriks Fjällgrens dotter. Låtens budskap kan appliceras på alla sorters kärlek, menar Adam Woods som tidigare intervjuats av TT Nyhetsbyrån.

Vem är Arc North?

Oscar Christiansson är född och uppvuxen i Stockholm. I den elektroniska musikscenen har benat framgång genom sin användning av samarbeten med influencers över sociala medier.

Hans karriär tog även fart under 2016 med låten "Meant To Be" som som i dag streamats över 20 miljoner gånger.



Därför bär Arc North solglasögon på scen

Tittarna fick se Oscar "Arc North" Christiansson med solglasögon på scen när han tillsammans med Jon Henrik Fjällgren och Adam Woods äntrade scenen i Melodifestivalens första semifinal. I en intervju med Aftonbladet berättar artisten att han aldrig uppträder utan sina solglasögon.

– Jag har en skada i mitt vänstra öga. Jag blev biten av en hund när jag var liten och jag måste ha glasögon i någon form, jag kan inte ha linser. Och då har jag valt att jag trivs bättre med solglasögon än vanliga glasögon, säger Oscar Christiansson till tidningen.



Han berättar även att han var fyra år när olyckan inträffade och att det sedan dess gjorts flertalet ingrepp för att rädda hans öga.



Adam Woods, Jon Henrik Fjällgren och Arc North gick vidare till final i Melodifestivalen 2023. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Vad heter Arc North på Instagram?

Arc North heter @arcnorth på Instagram.