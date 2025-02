Tennessee Tears medlemmar – vilka är med i duon?

Tennessee Tears är en svensk countryduo bestående av sångerskan Tilda Feuk och sångaren tillika gitarristen Jonas Hermansson.

Duon bildades år 2014 och föddes ur ett låtskrivarsamarbete med Billy Burnette från rockbandet Fleetwood Mac, vilket tagit bandet till countryns hemstad Nashville för flera inspelningar och även gett duon dess namn, enligt Freebird Entertainment.

Bandet har i dag sin huvudsakliga bas i Åseda, Småland. De har även släppt ett antal singlar och samarbetat med stora namn som Dave Roe (Johnny Cash), Michael Rhodes och Ben Sesar (Brad Paisley).

Är Tilda Feuk och Jonas Hermansson i Tennessee Tears ett par?

Många är nyfikna på vad för typ av relation Tilda Feuk och Jonas Hermansson, som alltså utgör Tennessee Tears, har till varadnra. Är de syskon á la First Aid Kit eller är de ett par?

För Kristianstadsbladet har Feuk bekräftat att de är ett par och varit det i många år.

– Jonas och jag träffades 2014. Vi började jobba ihop innan vi blev ett par och vi har verkligen harvat oss fram genom Sverige och Norge.

MISSA INTE: Allt om John Lundvik: Flickvän, barn och Melodifestivalen

Tennessee Tears låtar – vilka hits har de gjort?

Genom åren har Tennessee Tears släppt flera låtar, däribland dessa "Do you still think of me", "Head over heels" och "Rest of my life".

Hur gick det för Tennessee Tears i Melodifestivalen 2023?

Första gången Tennessee Tears äntrade Mello-scenen var år 2023. Duon ställde då upp med bidraget "Now I know", som tog sig till semifinal.

Är Tennessee Tears med i Melodifestivalen 2025?

Tennessee Tears ställer upp i Melodifestivalen 2025 med låten "Yours". De tävlar i den fjärde deltävlingen som utspelar sig i Malmö.

Andra som tävlar då är Måns Zelmerlöw, KAJ och AmenA.

MISSA INTE: Melodifestivalen 2025: Artister och datum för deltävlingar

Artisterna som tävlar i deltävling 4 av Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

MISSA INTE: Röstningen i Mello 2025: Så funkar det i deltävlingar, finalkval och final



Hur är Tennessee Tears relation till Jill Johnson?

Tennessee Tears har tidigare samarbetat och åkt på turné med country-popstjärnan Jill Johnsson. Då var de förband på Jills turné "Havanna Tour". Countryduon är även den första kontrakteringen till Jill Johnsons skivbolag Jimajomo.



Countryduon Jill Johnson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Tennessee Tears Instagram?

Countryduon heter @tennesseetears på Instagram.



LÄS MER: Allt om Maja Ivarsson: Barn, missbruk, familj och expojkvä