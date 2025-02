Greczula namn – vad heter han på riktigt?

Greczula är faktiskt stjärnans efternamn. Men hans fullständiga namn är Kristofer Niklas Greczula.



Kristofer Greczula ålder – hur gammal är han?

Kristofer Greczula föddes den 27 februari 1992. Det innebär att han fyller 33 år under 2025.

Greczula familj – var växte han upp?

Greczulas pappa heter Peter Greczula och mamma heter Ulrika Greczula. När artisten föddes bodde föräldrarna i Lyckeby i Karlskrona, men sedan gick flyttlasset till Falkenberg.

– Jag var liten när de flyttade tillbaka till Falkenberg, men vi var ofta i Lyckeby och Karlskrona på somrarna och hälsade på kompisar till mamma och pappa, har han berättat för Sydöstran.

MISSA INTE: Allt om Edvin Törnblom: Längd, familj, bror och Mello 2025

Kristofer Greczula. Foto: Christine Olsson/TT

MISSA INTE: Allt om Klara Hammarström: Familj, pojkvän, syskon och Mello 2025

Vad har Kristofer Greczula för ursprung?

För Hallands Nyheter har Kristofer Greczulas pappa Peter Greczula berättat om sitt påbrå:

– Min far är ursprungligen från Ungern. Under revolten 1956 flydde han till Österrike och så småningom kom han till Sverige och Östra stranden i Halmstad. Han bodde i barack och blev omhändertagen av ett par som sedan skulle bli min mormor och morfar. Pappa träffade parets dotter, min mamma, och valde att stanna i Sverige.

MISSA INTE: Allt om Dolly Style: Medlemmar, låtar och Mello 2025

Var Kristofer Greczula med i Idol?

År 2008 var Kristofer Greczula med i TV4-programmet "Idol". Men när juryn skulle välja mellan Greczula och Johan Palm inför fredagsfinalerna var det den senare som gick vidare.

– Jag kände det på mig, men när vi kom ut trodde de andra att jag skojade. Jag var nöjd med mina auditions och var inte ledsen, men när vi skulle säga hejdå började alla lipa och det är ju jobbigt när man har bott ihop 24 timmar om dygnet, säger Kristofer, som blev överraskad över att de inte fick sjunga den sista dagen, sa Greczula till Hallands Nyheter då.

MISSA INTE: Lista: 10 tidigare Idol-deltagare – vad hände sen?

Johan Palm gick vidare, medan Kristofer Greczula fick lämna tävlingen. Foto: Bertil Ericson/TT

LÄS MER: Allt om Erik Segerstedt: Sjukdom, Mello och har han flickvän?

MISSA INTE: Allt om Annika Wickihalder: Pojkvän, längd, familj och Idol

Spelar Kristofer Greczula bordtennis?

Kristofer Greczula har inte bara musikalisk talang, utan han har också varit riktigt vass på bordtennis. Enligt Svenska bordtennisförbundet tillhörde Greczula Sverigeeliten i sin ålder när han var aktiv och blev till och med svensk ungdomsmästare.

För Hallands Nyheter har artisten berättat om varför han slutade spela – ett beslut han tog efter att ha varit på träningsläger med svenska landslaget i Kina.

– Vi tränade tre gånger om dagen där. När jag kom hem var jag helt nedbruten.

Innan Greczula satsade helhjärtat på musiken spelade han bordtennis på hög nivå. Foto: Fredrik Persson/TT

Även i en intervju med Sydöstran har han förklarat beslutet att lägga av.

– Jag var faktiskt bäst i Sverige när jag slutade, men jag kände att det inte riktigt var min grej. Jag hade börjat med musiken, att lära mig instrument och spela låtar, och det kändes som ett kall för mig. Jag hade inga tankar kring hur bra jag var och ifall jag skulle kunna tjäna pengar på musiken. Nu i efterhand är jag lite imponerad av hur jag som 13-14-åring kunde ta det beslutet.



MISSA INTE: Allt om Maja Ivarsson: Barn, missbruk, familj och expojkvän

Greczula låtar – vilka hits har han gjort?

Greczula släppte sitt debutalbum "Live and let live" år 2022. På plattan, som enligt All Things Live bjöd på influenser från både Prince och David Bowie, fanns låtar så som "Leaving you for another" och "Hold my heart". Den senare var en tolkning på Björn Skifs hitlåt "Håll mitt hjärta".

Artistens kanske största hit heter emellertid "You're not alone", släpptes 2017 och har över 13 miljoner spelningar på Spotify.

Tävlar Kristofer Greczula i Melodifestivalen 2025?

Greczula tävlar i Melodifestivalen 2025. Han kliver upp på Mello-scenen under den tredje deltävlingen, som utspelar sig i Västerås, och ställs då mot bland andra Angelino, Dolly Style och Malou Prytz.

Bidraget heter "Believe me". Greczula själv har skapat text och musik tillsammans med Amanda Nordelius och John Russell.

– Jag ska leverera så bra jag kan så får vi se hur långt det bär. Men jag sjunger på engelska och drömmen är att åka ut och spela i världen, har han sagt om Mello-debuten i en intervju med SVT.

MISSA INTE: Melodifestivalen 2025: Artister och datum för deltävlingar



LÄS MER: Allt om Björn Holmgren: Tiktok, partner och Melodifestivalen 2025

Artisterna som tävlar i deltävling 2 av Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

Greczulas bidrag i Melodifestivalen 2025 heter "Believe me". Foto: Claudio Bresciani/TT

MISSA INTE: Allt om Annika Wickihalder: Pojkvän, längd och uppväxt

LÄS MER: Allt om Keyyo: Längd, ursprung, mamma och Mello 2025

Greczula partner – har han flickvän eller pojkvän?

Många är nyfikna på om Kristofer Greczula har partner. Men i intervjuer på sistone har stjärnan inte avslöjat huruvida han har flickvän eller pojkvän.

Har Greczula Instagram?

På Instagram heter Greczula @kristofergreczula.