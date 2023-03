Casper Janebrinks bild från tatueringsstudion fick följarna att rasa: "Är du inte rädd?"

Arvingarnas frontman Casper Janebrink, 53, gjorde sin första stora tatuering 2014. Sedan dess har det rullat på. Nu är armarna täckta av bland annat rosor, pinuppor, textrader och en bild av Christina Aguilera.

Även Marvel-hjälten Elektra pryder Caspers underarm. På samma arm har han textraden "You're the devil in disguise" från Elvis Presley-låten med titeln "(You're The) Devil In Disguise".

I en intervju med Expressen berättade Casper mer om varför just den textraden platsade på samma arm som bilderna på de vackra kvinnorna.

– Det är vackra tjejer, men man ska passa sig för dem för det är en falsk skepnad, sa han till tidningen.

Casper Janebrink tatuerar sig hos Ellen Westholm i Göteborg

Den som följer Casper Janebrink på Instagram vet att han då och då uppdaterar med bilder och videos från tatueringsstudion. Casper är stammis hos tatueraren Ellen Westholm, som har en privat salong i Göteborg.

Tidigare i veckan besökte Casper tatueringsstudion för att fylla på sin samling, och på Instagram la han ut en bild på sig själv och Ellen.

"Idag blev det ett besök hos @ellenwestholm på @thinksweden som nu ligger på Stockholmsgatan 4 i Gbg, värt ett besök!!!!", skrev Casper.

Fansen i storbråk efter bilden från tatueringsstudion

Caspers följare var inte sena med att komma med både åsikter och pekpinnar.

"Är du inte rädd för att spruta in så mycket gift. Det forskas om att det kan inte vara så bra. Tänk på att du är pappa till tre barn varav en är bebis" och "Oansvarig 3- barnspappa" var några reaktioner. Flera följare gick då in och försvarade Casper och menade att man givetvis inte är oansvarig för att man har tatueringar.

"Ehhh är man oansvarlig om tatuerar sig som förälder ?? du får gärna berätta varför för det har ju inget med barnen att göra att man tatuerar sig."

"Dummaste jag läst idag...jag har 4 tatueringar är jag oansvarig mamma då??"

"Kan du förklara dig. Vad har tatueringar med att vara förälder å göra? Herregud. Blir mörkrädd för såna som dig. Fast intresserad hur du tänker."

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Bildkälla: Instagrams kommentarsfält

Casper Janebrink själv har inte svarat på kritiken.





Här kan du läsa mer om Casper Janebrink – hans stormiga kärleksliv, den nya flickvännen och karriären.