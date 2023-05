Popcornet blev utröstad ur kvällens ”Masked singer” – bakom masken var Elsa Billgren

Popcornet inledde med att sjunga Marilyn Monroes "I wanna be loved by you", ett nummer som fick panelen att gissa att det kunde vara till exempel Petra Mede, Keyyo eller Anne Wilson som dolde sig bakom masken.

Men efter ett sångbattle mot Vikingen blev det till slut Popcornet som, efter att ha sjungit Spice Girls-hitten "Wannabe", fick ta av sig masken. Det visade sig vara influeraren och programledaren Elsa Billgren, som alltså fick lämna programmet.

Elsa Billgren gömde sig bakom Popcornet i Masked singer 2023

— Det har varit så mycket roligare än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Det är verkligen ett helt otroligt program, sade hon och avslöjade att hon redan har bett att få komma tillbaka nästa säsong för att jobba med kostymerna.

Av jurymedlemmarna, som i kväll fick sällskap av gästgissaren Josephine Bornebusch, var det bara Pernilla Wahlgren som gissade rätt.

Kvar i tävlingen är Kungen, Vikingen, Maneten, T-Rex och Forskaren, Karamellen och Magiska Boken.