Benjamin Ingrosso, 25, gör succé med sitt kombinerade mat och musikprogram Benjamin's i TV4. Där bjuder han in allt från kända gäster, vänner och kockar för att laga mat och riva av någon låt.

Programmet är inne på sin tredje och sista säsong, och har blivit uppskattat av både tittare och branschfolk. Förra året vann Benjamin nämligen pris på tv-galan Kristallen för sin insats i programmet.

Benjamin Ingrosso gör succé med sitt program Benjamin's som är inne på sin tredje säsong. Bildkälla: TV4

Petter Stordalen och Ellinor "Elliphant" Olovsdotter ryker ihop i Benjamin's

Stämningen i programmet brukar vara gemytlig – men i det senaste avsnittet är intrycket långt ifrån trevligt. Den norska hotellmagnaten Petter Stordalen, 60, hamnar nämligen direkt i klinch med den svenska artisten och låtskrivaren Ellinor "Elliphant" Olovsdotter, 37.

Petter Stordalen gästar Benjamin's. Bildkälla: TV4

Det börjar med att hon frågar vad han är för stjärntecken – och när han säger att han är skytt, och förklarar att han inte tror på stjärntecken så tänder Elliphant till direkt.

– Ja, varför ska man bry sig? Typiskt skytt, säger hon.

– Det som var fett med pandemin, säger Elliphant i Benjamin's – och får mothugg av Petter Stordalen. Bildkälla: TV4

Från köket så noterar Benjamin Ingrosso den dåliga stämningen.

– Ska jag gå in och avbryta? Nej, jag ska göra som min psykolog har sagt. Jag behöver inte ta ansvar för alla i rummet, fast jo, det måste jag ju, det är faktiskt min middag, säger Benjamin i en speaker.

Benjamin Ingrosso berättar att konflikterna i programmet blev en prövning för honom. Bildkälla: TV4

Elliphant: "Det som var fett med pandemin..."

Under middagen kommer gänget in på ett samtal om coronapandemin. Stordalen, som driver flera hotell, berättar om hur pandemin påverkade honom, och då bryter Elliphant in.

– Det som var fett med pandemin..., börjar Elliphant.

– Det var ingenting som var fett med pandemin, säger då Stordalen.

– Det som var fantastiskt med pandemin var att vi alla satt i samma sits för första gången, säger artisten vidare.

Elliphant om Petter Stordalen: "Take it or fucking leave it"

Den stela stämningen mellan Elliphant och Stordalen fortsätter genom hela programmet, och vid ett tillfälle söker sig Stordalen till köket för att slippa integrera med Elliphant.

– Ser du inte den här Skytte-grejen. Här är min sanning. Take it or fucking leave it, det är så typiskt skyttar, säger Elliphant om Stordalen i Benjamin's.

Benjamin Ingrosso: "En prövning för min konflikträdsla"

Benjamin Ingrosso försöker släta över diskussionerna, och under middagen höjer han sitt glas för att utbringa en skål.

– Skulle vi kunna skåla för att vi är olika?, säger han i ett försök att mäkla fred mellan Stordalen och Elliphant.

Benjamin Ingrosso försöker mäkla fred mellan Petter Stordalen och Elliphant. Något som helt misslyckas. Bildkälla: TV4

Men diskussionerna slutar inte där.

Stordalen och Elliphant hamnar sedan i en hetsig debatt om NATO.

– Det är hundra år av hyckleri, om jag ska vara ärlig, jag vill hellre att vi ska vara hycklare än att vi ska gå in i NATO, säger Elliphant.

Petter Stordalen trycker händerna mot tinningen och upprepar chockat: "Elli, Elli, Elli...". När Elliphant sedan tar fram sina tarotkort för att spå Stordalen så fortsätter den dåliga stämningen.

Petter Stordalen ser ut att inte veta vart han ska ta vägen. Bildkälla: TV4

– Den här kvällen har verkligen varit en prövning för min konflikträdsla, säger Benjamin Ingrosso om kvällen.

Benjamin's sänds på torsdagar kl. 20.00 på TV4 Play och TV4.