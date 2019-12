Ilska mot Gunhild Stordalen: "Börja jobba som vanligt folk"

Det var för ett par dagar sedan som den norska miljöaktivisten Gunhild Stordalen, 40, befann sig i Madrid för att delta på det stora klimatmötet. Hon var inte imponerad – och på Instagram så riktade Gunhild kritik mot både det ena och det andra.

En sak som fick Gunhild att se rött var att det under konferensen serverades "skräpmat".

"Vad är det på menyn?? Skräpmat och flottiga hamburgare är verkligen inte lösningen för en klimatsmart och hälsosam framtid", skrev Gunhild till en bild tagen framför snabbmatskedjan Burger King.

Snabbt rasade kommentarerna in. Många var besvikna och tyckte att Gunhilds text var elitistisk, och en person skrev "Let them eat cake". Det är ett citat som är starkt förknippat med den ökända franska drottningen Marie-Antoinette som levde ett liv i överflöd på fattiga människors bekostnad.

Gunhild Stordalen var inte imponerad av Burger King. Bildkälla: Instagram/gunhild_stordalen

Hårda piken mot Petter Stordalen

Gunhild fick även en hel del kritik för sitt flitiga flygande. Några kommentarer lyder:

"Du flyger oftare än vad folk käkar på Burger King. Hur många burgare måste en person äta för att matcha dina flygresor?"

"Aw, du vill ha processad vegansk skräpmat på menyn istället? Hoppa på ditt privatplan för att ta dig till ställen och betala med pengar som din make tjänat på att köpa ett kommersiellt flygbolag?"

"Dina flygresor är mycket värre än en liten burgare. Du kan börja jobba som vanliga människor istället".

Gunhild Stordalens ex-make Petter köpte nyligen Ving. Bildkälla: Stella Pictures.

"Hur många burgare går det på en flygresa till Madrid? Hade det varit så viktigt att tänka på miljön så hade ni kunnat ha en videokonferens istället. Det skulle vara fint om den lilla eliten som ska rädda världen inte körde med dubbelmoral. Visa mer respekt för andra än det här"

"Sluta flyg så blir det slut med klimatkrisen. Ditt klimatavtryck är dubbelt så stort som mitt och min koflock!"

"Du vet att det är väldigt dyrt att leva på grönsaker? Alla har inte råd med det heller"

I kommentarsfältet bemöter Gunhild en stor del av den kritik hon har fått, och hon skriver att hon är medveten om att hon flyger "för mycket".

"Men olyckligt nog kan vi inte få beslutsfattare och företag att ändras bara genom att skicka mejl. När jag flyger så är det bara reguljärt", skriver Gunhild bland annat.