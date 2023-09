Peg Parnevik har en ny pojkvän: "Han är the one"

Artisten Peg Parnevik, 28, är nykär. Peg hade tidigare en uppmärksammad relation med Filip Kaspersen Lamprecht.

Peg och Filip hade ett uppmärksammat uppbrott, och Peg avslöjade senare att det var Filip som hade dumpat henne.

– Jag vet inte ens hundra procent vad som hände. Han gjorde slut med mig, jag var inte ens i Sverige jag var i USA. Han sms:ade mig, sa Peg Parnevik i podden "Brottarbröder" som drivs av Jimmy och Martin Lidberg.

Filip Kaspersen Lamprecht dumpade Peg Parnevik på sms. Bildkälla: Stella Pictures.

Efter relationen med Filip blev Peg senare tillsammans med Jesper Niklasson. Men i våras gick Peg och Jesper skilda vägar.

Peg Parnevik berättar om sin nya pojkvän

Det var på röda mattan under Aftonbladets årliga musikgala Rockbjörnen som Peg valde att avslöja att hon nu har träffat "the one".

Peg och hennes nya pojkvän träffades på en dejtingapp, och det var faktiskt nu i veckan som paret valde att gå ut officiellt med sin relation.

Peg Parnevik är nykär. Bildkälla: Stella Pictures

– Jag tror att det har tagit mig en stund att landa i det. Innan har det varit så här, visa upp det för alla, prata om det i podden, det har blivit jätteofficiellt. Men jag tror att det här är "the one", så jag ska chilla lite. Jag ska bara ta hand om det och vara i kärleksbubblan, säger Peg till Aftonbladet.

Grattis till kärleken!