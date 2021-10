Pegs avslöjande om uppbrottet från Filip: "Det var han som dumpade mig"

I mitten av juni stod det klart att förhållandet mellan Peg Parnevik, 26, och Filip Kaspersen Lamprecht, 24, var över.

Peg och Filip blev ett par år 2017, men relationen kom att kantas av både drama, smärtsamma breakups, parterapi och ryktesspridningar.

Inte minst under vårens säsong av Let's Dance, då rykten om Filips påstådda romans med danspartnern Linn Hegdal till slut fick Peg att lämna sociala medier.

Peg Parnevik: "Ibland fastnar man där"

I ett avsnittet av podcasten "Pillowtalk med Peg och Penny" har hon berättat att rädslan för vad andra skulle tycka gjorde att hon blev kvar, trots att paret borde ha gått skilda vägar tidigare.

– Man älskar så mycket men det är så himla turbulent, så håller man kvar, och ibland så fastnar man där, säger Peg i podcasten.

Foto: Youtube

Nu berättar Peg vad som hände

Mer än så har varken Peg eller Filip berättat om varför förhållandet tog slut – tills nu. När Peg gästar "Intimt med Björken" frågar nämligen Martin Björk vad som ledde fram till uppbrottet.

– Vad hände? Ni var ju gulligast ever, frågar Martin.

– Ja, det undrar jag med. Det var inte mitt beslut, svarar Peg.

– Så det var helt och hållet hans beslut?

– Ja, hundra procent.



Peg: "Jag tyckte inte att han..."

Peg, som hittat kärleken på nytt sedan förhållande med Filip tog slut, är tydlig med att hon inte skulle vilja vara tillsammans med exet igen. Anledningen till det är att han betedde sig väldigt illa, enligt henne själv.

– Jag tycker att han... let me say this in a good way. Jag tyckte inte att han betedde sig så jättebra. Han var väldigt elak, väldigt kall, det var väldigt hårt. Både innan, när det hände och efter, säger Peg i "Intimt med Björken".



Filip Kaspersen Lamprecht har inte kommenterar Pegs uttalande.