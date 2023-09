Hatstorm mot Mila Kunis och Ashton Kutcher efter brevet om Danny Masterson: "Ni äcklar mig"

Vad gjorde Danny Masterson?

Den 7 september 2023 föll domen. "That 70's show"-skådespelaren Danny Masterson, 47, dömdes till 30 års fängelse efter att ha drogat och våldtagit två kvinnor i sitt hem i Hollywood Hills mellan åren 2001 och 2003.

Danny Masterson är en framträdande medlem i sekten Scientologerna, och även de kvinnor som Danny våldtog var då scientologer, men har sedan dess hoppat av sekten.

Tidningen E! Online har rapporterat från rättegången, och avslöjar flera fruktansvärda detaljer om vad Danny Masterson gjorde mot de kvinnor han våldtog. Bland annat slog han, spottade och pistolhotade en av kvinnorna. En av kvinnorna våldtog han analt tills hon började blöda.

Danny Masterson har dömts till 30 års fängelse för flera brutala våldtäkter som han begick i början av 2000-talet. Bildkälla: Stella Pictures.

Danny Masterson tog fram en pistol under våldtäkten

En av kvinnorna, som under rättegången gick under namnet Jen B, våldtogs analt av Danny Masterston i september 2002. Hon försökte sparka undan Masterson och skadade då sin rygg.

Året därpå våldtog han henne igen. Då drogade han henne och när han såg att hon inte kunde stå upp så drog han upp henne till badrummet och körde in sina fingrar i hennes hals så att hon spydde.

Sen drog han in henne i duschen och tvålade in hennes bröst, medan hon försökte göra våldsamt motstånd. Hon svävade då in och ut ur medvetande, men hon minns att hon vaknade i Mastersons säng och att han då hade sex med henne.

För att försvara sig så tog hon en kudde och tryckte mot hans ansikte, men han tog kudden och pressade den mot hennes ansikte tills hon inte fick luft och svimmade igen.

När någon sedan knackade på sovrumsdörren tog han up en pistol och sa "håll käften".

Under rättegången så målades det upp en bild av att Danny Masterson efter våldtäkterna både hånade och terroriserade kvinnorna. En av kvinnorna blev utfryst av sekten och av sin egen mamma då hon anklagade Masterson för våldtäkt. Bildkälla: Stella Pictures.

Danny Masterson spottade på och slog en av kvinnorna han våldtog

En av de andra kvinnorna som Masterson våldtog var en kvinna som under rättegången kallades för Christina B. Hon hade en relation med Masterson och beskriver honom som väldigt kontrollerande och sexuellt aggressiv. Christina B berättar att hon vid fler än ett tillfälle vaknade av att Masterson hade sex med henne.

Vid ett tillfälle så skrek hon och försökte hon slå undan honom. Han drog henne då i håret och slog henne i ansiktet. När han var klar med våldtäkten så spottade han på henne och kallade henne för "white trash".

Hon anmälde honom efter att hon efter en dejtkväll drabbades av en minneslucka. Hon vaknade på morgonen i Mastersons hus och blödde då från anus. När hon hade frågat honom vad som hade hänt hade han skrattat och sagt att han hade haft analsex med henne när hon var medvetslös.

Danny Masterson år 2003. Han drogade sina offer och våldtog dom när de var medvetslösa. Bildkälla: Stella Pictures.

Det skrev Mila Kunis och Ashton Kutcher i sina brev

Skådespelarna Mila Kunis och Ashton Kutcher jobbade tillsammans med Danny Masterson i flera år, då de alla tre var med i "That 70's show".

Danny Masterson och Ashton Kutcher har känt varandra i 25 år. Bildkälla: Stella Pictures.

Inför rättegången hade Mila och Ashton skrivit varsitt brev till domaren, där de som karaktärsvittnen försökte intyga att Danny Masterson inte är en våldsam eller farlig person.

Mila Kunis och Danny Masterson har även de känt varandra i över 25 år. Mila Kunis skriver att han var som en bror för henne. Bildkälla: Stella Pictures.

Tidningen Radaronline har tagit del av breven, och Mila Kunis skriver i sitt brev:

"Danny Mastersons värme, humor och positiva syn på livet har varit en drivande kraft för att skapa min egen karaktär och hur jag ser på livets utmaningar".

Ashton Kutcher, Danny Masterson och Mila Kunis under tiden de var med i That 70's Show. Bildkälla: Stella Pictures.

Ashton Kutcher inledde sitt brev till domaren med att skriva att Danny Masterson är en vän, kollega och förebild för honom – och att han har varit det i 25 år.

"Vi har rest världen över ihop, uppfostrat våra döttrar tillsammans och delat otaliga stunder med våra familjer. Han är inte bara en god vän åt mig, utan även mot andra", skrev Kutcher.

Ashton avslutade sitt brev med att skriva att han inte tror att Danny Masterson utgör någon fara för samhället, och ber domaren att ta hänsyn till Ashton Kutchers brev när de skulle fastställa Mastersons straff.

Mila Kunis möts av massiv kritik för sitt brev om Danny Masterson. Bildkälla: Stella Pictures.

Hatstorm mot Ashton Kutcher och Mila Kunis

På Instagram möts nu Ashton Kutcher och Mila Kunis av en hatstorm. Tusentals besvikna fans och följare uttrycker sin vrede över att Mila och Ashton skrev brevet om Masterson.

Ashton Kutcher och Mila Kunis har gått ut med en ursäkt, där de säger att de stöttar offer – men deras ursäkt har inte tagits emot väl.

Ashton Kutcher och Mila Kunis har gått ut med en ursäkt – men följarna är inte nöjda med den. Bildkälla: Instagram/aplusk

Trots att paret har stängt av kommentarerna under det inlägget så har följarna valt att skriva under andra inlägg. Några reaktioner lyder: "Det är smärtsamt att se", "Ni äcklar mig" och "Hur kunde ni?"