”First Aid Kit”-stjärnans bebislycka – är gravid med sitt andra barn

Johanna Söderberg från musikduon "First Aid Kit" avslöjade under måndagen att hon väntar sitt andra barn. Artisten lade ut en bild på sig själv på sin Instagram med texten "Second aid kid coming soon".

Artisten överöses med gratulationer

Nu överöses stjärnan med kärlek och gratulationer på sin Instagram från flera kända ansikten. Däribland Oscar Zia, Parisa Amiri och systern Klara Söderberg.

För tre år sedan fick artisten sitt första barn, en dotter. Och nu väntar hon alltså sitt andra barn, med kärleken Gustav Weber Vernét.



Stort grattis!