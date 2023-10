Filip Lamprechts första ord efter Lasse Berghagens död: "Hälsa mormor"

Under torsdagen somande Lasse Berghagen in. Den folkkära artisten kommer att saknas av många. Inte minst tv-profilen Filip Lamprechts som under dagen skrev några väl valda ord om Berghagen.

Under torsdagen gick Lasse Berghagens familj ut met att den folkkära artisten och programledaren somnat in. Berghagen blev 78 år gammal. Ledde Allsång på Skansen i många år Lasse Berghagen har betytt mycket för många och han har funnits med länge. Många förknippar honom med låtar som ”Teddybjörnen Fredriksson” och ”En kväll i juni”. Men han ledde även det omtyckta programmet ”Allsång på Skansen” under många år. Lasse Berghagens sista framträdande En tid innan sin död medverkade Lasse Berghagen i TV4:s succéprogram "Vilket liv!" I programmet framträdde han med sin låt Teddybjörnen Fredriksson. Detta framträdande blev det sista Berghagens gjorde, något som Nyheter24 skrivit mer om. Här rörs Lasse Berghagen till tårar – under sista framträdandet av Teddybjörnen Fredriksson

Filip Lamprechts ord efter Berghagens död Lasse Berghagen lämnade efter sig flera barn och barnbarn, som kommer sakan honom. Men han kommer även bli saknad av hela det svenska folket. En som kommer sakna Lasse Berghagen är tv-profilen och influencer Filip Lamprechts. Filip är barnbarn till den folkkära artisten Lill-Babs som gick bort i april 2018. Lill-Babs var gift med Lasse Berghagen några år under 1960-talet. Filip Lamprechts skrev under dagen några väl valda ord om Berghagen på en Instagramstory. "Fina Lasse, vila i frid och hälsa mormor emellan era stämmor".