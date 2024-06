Bianca Ingrossos sminkmärke CAIA Cosmetics har blivit en enorm framgångssaga. Sedan entreprenören och influencern Bianca grundade bolaget 2018 så finns produkterna nu i vart och vartannat badrumsskåp, och under 2023 omsatte bolaget 540 miljoner kronor.

När CAIA Cosmetics nyligen slog upp dörrarna till sin nya butik i Göteborg ringlade sig kön lång, och småbarn svimmade i trängseln.

Kö utanför CAIA Cosmetics butik i Göteborg. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

Bianca Ingrosso på ett event för CAIA Cosmetics. Bildkälla: Stella Pictures.

CAIA Cosmetics farliga smink – giftiga ämnen i CAIA Duo Eye Pencil

Men nu har företaget det hett om öronen. De har nämligen åtalsanmälts av Kemikalieinspektionen, detta efter att de upptäckt det olagliga och gifta PFAS-ämnet i en av CAIA Cosmetics sminkpennor – ögonpennan Caia Duo Eye Pencil.

CAIA:s medgrundare Vanessa Lindblad gör reklam för sminkpennan på företagets Facebook. Bildkälla: Facebook

Sminkpennan innehållet ämnet perfluorononyl dimethicone som kan orsaka cancer, men allra främst kan ämnet påverka fertiliteten.

Nyheter24 har tagit del av Kemikalieinspektionens anmälan, och där står det klart att CAIA Cosmetics blev varse Kemikalieinspektionens utredning den 11 april 2024.

Då hade företaget möjlighet att yttra sig om informationen att Duo Eye Pencil innehöll det förbjudna och giftiga ämnet perfluorononyl dimethicone.

Kemikalieinspektionen skickade ut meddelandet till CAIA den 11 april 2024. Bildkälla: Kemikalieinspektionens anmälan

Det gjorde CAIA Cosmetics istället för att varna kunderna

CAIA Cosmetics gick inte ut på sociala medier som Instagram eller Facebook med en varning till de kunder som köpt pennan. Istället gjorde CAIA Cosmetics under de här dagarna reklam för sitt samarbete med Mentos.

Istället för att varna kunderna la CAIA Cosmetics ut reklam för sitt samarbete med Mentos. Bildkälla: Instagram/caiacosmetics

Ett inlägg på deras Instagram har illustreterats med en bild på företatagets grundare Bianca Ingrosso.

"It’s Saturday and we’re getting in just the right mood! What are you guys up to today? Any makeup plans in mind for tonight? We would love a little chit chat with you in the comments", löd texten till inlägget som publicerades.

Den 20 april – över en vecka efter att CAIA fått information om den giftiga pennan – så la de ut det här inlägget. Bildkälla: Instagram/caiacosmetics

Även från CAIA Cosmetics grundare Bianca Ingrosso var det tyst om den farliga sminkpennan. På sin Instagram, där hon följs av 1,3 miljoner människor, la hon den 11 april ut en bild på en skål med gröt, och den 14 april 2024 – tre dagar efter att Kemikalieinspektionens utredning nått CAIA Cosmetics – så la Bianca Ingrosso ut en selfie.

Den 11 april gick Bianca Ingrosso på ett event där ett företag lanserade stringtrosor. Några dagar senare la hon ut en selfie. Ingenstans varnade hon CAIA:s kunder om den farliga sminkpennan. Bildkälla: Instagram/biancaingrosso

CAIA Cosmetics plockade bort pennan

Den 29 april 2024 inkom CAIA Cosmetics med sitt yttrande, där de skrev att de slutat sälja produkten och plockat bort den från sin hemsida. Men någon information eller varning har inte gått ut till kunderna som köpt pennan.

Kemikalieinspektionen har i sin anmälan sammanfattat de allvarliga konsekvenserna som produkten kan ge.

"Sammanfattningsvis kan dessa ämnesgrupper ge allvarliga och irreversibla negativa effekter på både miljön och på människors hälsa om de fortsätter att spridas, och det är därför viktigt att dessa ämnen inte sätts ut på marknaden", skriver de i sin anmälan.

Kemiinspektionen varnar för oåterkalleliga skador på både människa och miljö. Ämnet i CAIA:s sminkpenna är misstänkt cancerframkallande och klassat som reproduktionstoxiskt, vilket innebär att det påverkar fertiliteten. Bildkälla: Kemikalieinspektionens anmälan

Kunderna rasar mot CAIA: "Så sjukt besviken"

CAIA Cosmetics har ännu inte kommenterat utredningen, och på deras Instagram görs det istället reklam för en concealerpenna. I kommentarsfältet på CAIA Cosmetics Instagram är tonerna upprörda från besvikna och arga kunder som kräver svar.

Några reaktioner lyder:

"Varför har ni inte gått ut och meddelat kunder och rekommenderat att de kastar pennan?"

"Så sjukt besviken! Har ni inte bättre kontroll på era fabriker och ingredienser i produkterna?! Pennan åkte i soporna direkt! Tycker ni kan erbjuda ersättning för kunder som köpt denna produkt."

"Tycker ni borde ha bättre koll på sminket ni producerar, även om jag som konsument kollar igenom alla ingredienser så finns det barn som köper ert smink! Nu har jag tur som inte köpte ögonpennan & har kollat igenom alla ingredienser på det som jag HAR köpt.. men inget mer från CAIA nu"

"För mig ljög ni, jag frågade i lördags om denna penna då min var trasig. Ni svarade mig att "den utgått för att göra plats åt andra produkter". Ni ljög för mig istället för att vara ärliga. Jag har konfronterat er men ni läser enbart istället för att svara. Otroligt dåligt."

"Är det inte helt galet oseriöst att både 1, inte informera om att ert smink innehåller CANCERFRAMKALLANDE ämnen?? Och b, inte bemöta de frågor som uppstår nu?"

"Ta ert ansvar och informera era kunder att ögonpennan innehåller cancerframkallande ämne. Tjäna inte pengar på bekostnad av unga tjejers hälsa"

Bloggbevakning: "Giriga och ovärdiga följarnas pengar"

Camilla Gervide driver Bloggbevakning, och har även skrivit boken De kallar oss influencers. Hon ser allvarligt på hur CAIA Cosmetics har skött hanteringen av de giftiga sminkpennorna.

Camilla Gervide. Bildkälla: Camilla Gervide

CAIA blev medvetna om det här redan 11 april, men gick inte ut med någon varning till de kunder som köpt pennan. Varför tror du att de inte gjort det?

– Jag tror man hoppades på att det här skulle flyga under radarn, och hade inga planer på att förekomma skandalen. Det är SÅ illa, sättet man missbrukat kundernas förtroende och pengar, säger Gervide till Nyheter24.

I kommentarsfältet på CAIA:s Instagram är det många kunder som kräver svar. Skadar det här CAIA:s trovärdighet?

– Jag HOPPAS att det påverkar deras trovärdighet och att kunderna tar avstånd från den här typen av medvetet missbruk av sina kunders tillit och lojalitet. Här visar de sitt sanna ansikte som giriga och ovärdiga av följarnas respekt och framför allt pengar, säger Gervide till Nyheter24.