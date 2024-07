Artistens oväntade krav i ridern – signerad fotboll från Djurgården

Sommaren är festivalernas storhetstid och artister reser land och rike runt för att stanna till i olika städer. Under turné är det vanligt att artister har några krav på vad de vill ha i logen. Det kan till exempel vara olika mat-preferenser.

Nyheter24 pratade med Pernilla Wahlgren inför hennes Allsång-debut där hon berättade om sin kravlista i logen.



LÄS MER: Pernilla Wahlgrens krav i logen under Allsång på Skansen 2023: “Vågar inte…”



"Hundratals flaskor av Champagne"

Under våren var världsstjärnan Taylor Swift på besök i Sverige. Då hon under tre dagar framförde "The Eras Tour" på Friends Arena i Solna.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om stjärnans långa kravlista, som bland annat innehöll:

Hundratals flaskor av Champagne och vin

Ben & Jerrys glass

Ett omklädningsrum strösslat med Swarowski-kristaller

Macaroni and cheese

Red Bull

Taylor Swift på The Eras Tour. Foto: Stella Pictures

LÄS MER: Taylor Swifts krav i Stockholm – det ska finnas i ridern

Artisten krävde signerad fotboll

Någon som kommer att spela på flera festivaler i sommar är artisten och DJ:en Otto Jettman, som går under artistnamnet Otto Knows. Han har släppt hits som "Starlight (Otto Knows Remix)", "Next to you" och en remix av Håkan Hellströms "Din tid kommer".

Han spelade senast på Alive-festivalen i Borlänge och inför sitt besök hade han ett specifikt krav som han ville ha i sin loge. Pernilla Sterner, artistserviceansvarig, på festivalen berättar för Borlänge Tidning att Otto Knows är en stor fotbollsfantast och ett Djurgårds-fan.

Han önskade därför en signerad fotboll från Djurgårdens herrlag, till sin loge. Och det kravet kunde Sterner lösa.

– Han blev jätteglad, berättar Pernilla Sterner för tidningen.

Otto Knows. Foto: Stella Pictures

MISSA INTE:



Poddstjärnan Sigge Eklund fick fly Burning man – berättar om kaoset: "Lera upp till knäna"

"Bajen"-hatstorm mot Hanna Friberg – efter Allsvenskan matchen