Måns Zelmerlöws oväntade drag på scenen - efter tuffa tiden

Det är ingen hemlighet att Måns Zelmerlöw, 38, och frun Ciara Janson, 37, har gått igenom en tuff tid.

"Kämpar med att hålla ihop vår relation"

Det var i slutet av maj som Ciara avföljde Måns på Instagram. Efter det tog spekulationerna fart och på sociala medier kopplades Måns Zelmerlöw ihop med ett uppmärksammat sexköp som Stoppa pressarna skrivit om.

Måns var dock snabb med att dementera ryktena. För Aftonbladet berättade han istället om den svåra tid som paret gick igenom.

– Just nu kämpar jag och min fru för att hålla ihop vår relation. Det är svårt och blir inte lättare av att det spekuleras vilt om allt möjligt i media och på sociala medier. Men då ryktet om att jag skulle vara sexköparen på Östermalm nått såna proportioner nu, känner jag att det får vara nog. Jag har aldrig köpt sex. Det är någon annan som är gripen och vem det är kommer säkert fram tids nog, sa Måns Zelmerlöv då till tidningen.

Måns Zelmerlöw och Ciara Johnsons återförening

Sedan dess verkar det som att paret har hittat tillbaka till varandra. På Instagram har de nämligen delat bilder tillsammans under en familjesemester I Båstad, där Måns har en pop-up lounge för mat och vin.

Måns delade flera bilder på familjen på sin Instagram-story. Foto: instagram/manszelmerlow

Måns oväntade drag på scenen: "Så svårt att..."

Familjen verkar nu vara mer sammansvetsad än någonsin, vilket Måns också visade när han ställde sig på Bjerreds stations scen under onsdagskvällen.

Med sig på scenen hade han nämligen en oväntad gäst – ingen mindre än han och Ciaras gemensamma son Albert.

Under konserten såg han till att hedra sonen genom att tillägna en låt till honom. På sin Instagram delade han med sig av ett ögonblick från den känslosamma stunden.

"Vilket ögonblick! Och det var SÅ svårt att sjunga det TILL honom! Jag skrev "Grow up to be you" tillsammans med @davidsneddonmusic och Anh Pillai, precis efter att Albs föddes. Att sjunga den TILL honom för första gången på scen @bjerredsstation ikväll var väldigt väldigt speciellt.", skrev Måns under inlägget.

"Inte ett öga var torrt"

I kommentarsfältet hyllas artisten nu för sången.

"Så fint ! Gillade sonen att stå där på scenen med publiken när du sjung den sången?"

"Tror inte ett enda öga var torrt när du sjöng denna till Albert som sprang ut på scenen

"Not a dry eye in the house . But so very special a boy."

Kanske dröjer det inte så länge innan Ciara börjar följa sin make på Instagram igen...

