Clean Eating i konkurs – så gör Ica med varorna som är kvar

Influencern och entreprenören Katrin Zytomierska, 46, grundade matmärket Clean Eating år 2012. Produkterna i sortimentet är LCHF, och på Instagram har Katrin genom åren marknadsfört allt från Clean Eatings knäckebröd och nudlar till granola.

Men den reklam Katrin har gjort för Clean Eating har visat sig bli en väldigt kostsam historia – och kanske blev det den som slutligen gjorde så att Clean Eating gick under.

År 2020 la Katrin ut flera reklaminlägg på sin Instagram som inte var korrekt markerade. Hon belades då med vite – om hon upprepade misstaget skulle hon få böta.

Katrin Zytomierska. Bildkälla: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT Bild

Katrin Zytomierska fick böta för fiskolja

Katrin fortsatte med de slarvigt markerade reklaminläggen, och slutligen – år 2023 – så beslutade patent- och marknadsdomstolen att Katrin skulle böta en miljon kronor för bolaget och 250 000 kronor för egen räkning, något som Dagens Nyheter då rapporterade om.

Ett av inläggen som Katrin dömdes för handlade om en fiskolja som hon gjorde reklam för under coronapandemin.

"Det är en sjuk slump att vår omega-3 olja kommer nu, jag är så otroligt tacksam för det! Timingen kunde inte varit mer perfekt. I tider som dessa med ett läbbigt Corona-virus är det ännu viktigare än vanligt att boosta och stärka sitt immunförsvar", skrev Katrin bland annat.

Reklamen för fiskoljan väckte starka reaktioner från hennes följare. "Så otroligt smaklöst och vidrigt", skrev en person. "Osmakligt", "Pinsamt" och "Vi är många som anmält reklamen till Konsumentverket", var andra röster.

"Timingen kunde inte varit mer perfekt", skrev Katrin mitt under Corona-pandemin i reklamen för sin omega 3-olja. 200 milliliter av oljan kostade 399 kronor. Katrin tog senare bort reklamen för fiskoljan. Bildkälla: Instagram/katrinzytomierska

Katrin Zytomierska använde låt av Abba i reklam för Clean Eating

Det var inte den enda reklam som Katrin uppmärksammades för. I ett reklaminlägg för Clean Eating så använde Katrin år 2022 låten "The winner takes it all" av Abba.

ABBA . Bildkälla: Leif R Jansson/TT Bild

Sommaren 2023 stämdes hon då av skivbolaget Polar Music AB, och musikförläggarna Universal Music Publishing AB eftersom hon använt låten utan deras tillstånd.

Först krävde de ett symboliskt skadestånd i form av 50 000 kronor. Men Katrin ville inte betala, och efter flera turer så slog Stockholms tingsrätt fast att hon utöver de 250 000 kronorna till Abba även skulle betala rättegångskostnaderna på 500 000 kronor.

– Det är en ära att få förekomma i Clean Eatings reklam, det är ett väldigt populärt varumärke, sa Katrins advokat Mark Safaryan i en kommentar till Aftonbladet apropå att Katrin använt Abbas låt utan tillstånd. Bildkälla: Johan Nilsson/TT Bild

Katrin Zytomierskas holdingbolag i konkurs

I augusti stod det klart att Katrin Zytomierskas holdingbolag – där både Clean Eating och bikinimärket DSAINT ingår – försätts i konkurs.

Anledningen är att bolaget helt enkelt inte kunnat betala sina skulder, skrev Expressen.

Katrin Zytomierska. Bildkälla: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT Bild

ICA: Det händer med Clean Eatings produkter

Enligt Clean Eatings hemsida så säljs deras produkter bland annat på Ica Coop, Hemköp och Mathem. Men vad händer nu med Clean Eatings produkter efter konkursen?

– Ica säljer varorna så länge som vi har tillgång till dem, säger Ica Gruppens pressansvariga Jenny Gerdes till Nyheter24.



På frågan om det är aktuellt med någon slags utförsäljning av Clean Eatings produkter svarar Gerdes:

– Det är upp till varje enskild Ica-butik att fatta beslut om eventuella utförsäljningar av produkten.

Marcus Björling, pressekreterare på Coop hälsar i en kommentar till Nyheter24 att Coop inte har några centralt listade produkter från Clean Eating.

När det gäller Hemköp har de inte haft särskilt många Clean Eating-produkter på hyllorna överhuvudtaget.

– Vi har haft en eller ett par sorters knäckebröd i sortimentet, men det är inte alla butiker som har sålt eller säljer dessa, säger Hemköps pressansvariga Jenny Pedérsen till Nyheter24.

Precis som för Ica så är det upp till varje enskild Hemköp-butik att besluta om eventuella utförsäljningar.

Fotnot: Matkedjan Willys listas på Clean Eatings hemsida som återförsäljare för Clean Eating, något de inte längre är. Nyheter24 har även sökt Mathem som inte har återkommit.

