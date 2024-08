Katrin Zytomierskas bolag Clean Eating i konkurs

Influeraren Katrin Zytomierskas holdingbolag försätts i konkurs. Anledningen är att bolaget inte kan betala sina skulder, skriver Expressen.

Katrin Zytomierskas bolag i konkurs – Clean Eating drabbat

Företaget har varit i blåsväder vid upprepade tillfällen. I höstas dömdes Zytomierska till att betala miljonbelopp för dold marknadsföring på Instagram efter en dom från patent- och marknadsdomstolen.

Så sent som i juni dömdes bolaget till att betala böter på 200 000 kronor för att olovligen ha använt musik från Abba i en reklam. Det gällde låten "The winner takes it all" som Katrin använde i en reklam för Clean Eating.

Det fick Abba att se rött, och det första budet var att Katrin skulle betala 50 000 kronor samt 100 000 kronor vardera till skivbolagen Universal och Polar Music.

Katrin Zytomierskas bolag har gått i konkurs. Bildkälla: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT Bild

Katrin och Abba – använde låten The winner takes it all i reklam

Men Katrin vägrade – något som blev en dyr historia. Stockholms tingsrätt slog fast att hon utöver de 250 000 kronorna till Abba även skulle betala rättegångskostnaderna på 500 000 kronor.

Katrins advokat Mark Safaryan sa då i en kommentar till Aftonbladet:

– Jag har svårt att se att någon större ekonomisk eller ideell skada skulle ha uppstått. Dessutom är det en ära att få förekomma i Clean Eatings reklam, det är ett väldigt populärt varumärke.

Utöver det så har Clean Eating gjort dold reklam på Instagram, något de straffades för med vite på en miljon kronor, enligt Expressen.