Det har inte varit Katrin Zytomierskas år. Hösten 2023 dömdes Katrin Zytomierska till att betala ett miljonbelopp då hon gjort sig skyldig till dold marknadsföring på Instagram.

Sedan fortsatte mardrömmen för den svenska influencern och entereprenören, som på senare år blivit känd för sitt matmärke Clean Eating.

Det var för just det märket som Katrin under 2022 bestämde sig för att använda låten "The winner takes it all" av Abba – i en reklamfilm som hon la ut på Instagram.

Sommaren 2023 stämdes hon av skivbolaget Polar Music AB, och musikförläggarna Universal Music Publishing AB eftersom hon använt låten utan deras tillstånd.

Först krävde de ett symboliskt skadestånd i form av 50 000 kronor. Men Katrin ville inte betala – något som kom att stå henne dyrt.

Efter flera turer så slog Stockholms tingsrätt nämligen fast att hon utöver de 250 000 kronorna till Abba även skulle betala rättegångskostnaderna på 500 000 kronor.

Katrin Zytomierskas bolag har gått i konkurs. Bildkälla: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT Bild

Katrin Zytomierska har flera bolag i konkurs

Katrins advokat Mark Safaryan sa i en kommentar till Aftonbladet att han hade svårt att se att någon "större eller ideell skada skulle ha uppstått" för Abba.

– Dessutom är det en ära att få förekomma i Clean Eatings reklam, det är ett väldigt populärt varumärke, sa han då.

Men i augusti 2024 stod det klart att Katrin Zytomierskas holdingbolag Katrin Zytomierska Holding, som äger Clean Eating, har försatts i konkurs. Detta då de helt enkelt inte kunnat betala sina skulder, något som Expressen var först med att rapportera om.

Mark Safaryan. Bildkälla: Johan Nilsson/TT Bild

Även DSAINT AB i konkurs

Inte bara Clean Eating drabbas av konkursen. Även Katrins bikinimärke DSAINT AB har nu gått i konkurs. Där har hon sedan den 22 april 2020 varit vd och styrelseledamot.



Enligt Alla Bolag så inleddes konkursen den 12 augusti 2024. DSAINT, som sålde bikinis och badkläder, hette tidigare Love by Lola.

Katrin köpte bolaget 2020 och bytte senare namnet till DSAINT.

DSAINT har ingått i en koncern med fyra bolag, där Katrin Zytomierska Holding AB har varit koncernmoderbolaget.

DSAINT i konkurs. Bildkälla: Alla Bolag

Katrin Zytomierska är nu enbart aktiv i tre olika bolag. Hon är styrelsesuppleant i ex-maken Bingo Rimérs bolag Bingo Rimér Enterprise AB.

Samma roll har hon i bolaget 3YGG-OLLE IN THE KINGDOM OF SWEDEN AB. Enligt bolagets beskrivning ska de bland annat "bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik".

Utöver det ska de "förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter även byggnation och ombyggnation av fastigheter samt samt därmed förenlig verksamhet."

Katrin Zytomierska har köpt ett lagerbolag

Nu kan Nyheter24 avslöja att Katrin Zytomierska i juli 2024 – bara en månad innan hennes bolag sattes i konkurs – köpte ett så kallat lagerbolag via Fortnox.

Katrins nya bolag heter Grundbulten 136887 AB. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska bolaget "förvalta bolagets kapital".

I det bolaget är Katrin Zytomierska verklig huvudman, enligt uppgifter från Ratsit.