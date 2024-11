Fansen rasar: Här avbryter världstjärnan sin konsert

Billie Eilish är en amerikansk artist med fans över hela världen. Hon slog igenom som 14-åring med sin låt “Ocean eyes” och sedan dess har hennes karriär bara framåt.

I dag är hon 22 år gammal med 120 miljoner följare på Instagram och 65 miljoner lyssningar varje månad på Spotify.

Hon har tidigare varit öppen med att hon kommer rösta på den demokratiska presidentkandidaten Kamala Harris och hennes vicepresidentkandidat Tim Walz i presidentvalet 2024.

Foto: Jordan Strauss/TT

Billie Eilish uppmanade fansen att rösta i presidentvalet

Hon lade i dagarna ut en bild på Instagram på sig och storebrodern och artistkollegan Finneas O'Connell, 27, där de uppmanade folk att förhandsrösta.

Billie Eilish är just nu ute på en stor världsturné med sitt nya album "Hit Me Hard and Soft". Mitt under sin konsert i Atlanta avbröt hon spelningen för att dela ett politisk budskap.

Hon uppmanade alla sina följare att gå och rösta på Demokraternas presidentkandidat Kamala Harris.

"Don’t let anyone tell you your voice and your vote don’t matter!! VOTE FOR KAMALA HARRIS", skriver världsartisten på Instagram under en video från konserten.

Fansen rasar efter uppmaningen

Bland kommentarerna är flera fans upprörda för att hon uttryckte sig politiskt under en konsert.

"She definitely shouldn't bring politics to her concerts...", skriver en person och flera håller med.

"Shouldn't bring politics onto your fans".

"Why are my fav artists ruining their image with politics bruh".

"Love you but NOT voting for a genocidal girlie".

"People go to concerts to escape that stuff hahaha".

