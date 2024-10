Så funkar valsystemet i USA: Antal elektorer per delstat 2024

Valdagen i USA närmar sig och landet kommer snart ha en ny president: antingen blir det Demokraternas Kamala Harris eller Republikanernas Donald Trump.

Kamala Harris. Foto: Susan Walsh/AP/TT

Donald Trump. Foto: Seth Wenig/AP/TT

USA valsystem – hur avgörs valet?

Men hur avgörs egentligen USA-valet 2024? Nyheter24 frågade Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som reder ut det amerikanska valsystemet.

Henrik Ekengren Oscarsson. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Elektorer i USA-valet 2024 – så fungerar det

Det amerikanska presidentvalet är ett så kallat indirekt val. Det innebär i praktiken att medborgarna i landets 50 delstater röstar på så kallade elektorer, vilket är personer som ska representera dem i valet av president när det är dags för elektorskollegiet att avlägga sina röster.

Hur många elektorer en delstat har bestäms utifrån respektive delstats befolkningsmängd. Det innebär alltså att delstater med större befolkning har fler elektorer. Kalifornien, som är delstaten med störst befolkning, har därmed betydligt fler elektorer än en mindre delstat så som Utah eller Kentucky.

– Systemet designades för mer än 200 år sedan, och finns inskrivet i konstitutionen. Huvudskälet var att balansera maktförhållandena mellan små och stora delstater i den nya federationen, och tänkandet med ”checks and balances” skulle ge en bättre balans mellan kongressen och direktdemokrati, förklarar Henrik Ekengren Oscarsson för Nyheter24.

USA:s 50 delstater har olika många elektorer beroende på befolkningsstorlek. Foto: Stella Pictures

Den presidentkandidat som får flest röster i varje delstat tar hem alla elektorsröster i delstaten. Detta i enlighet med den så kallade "winner takes it all"-principen. Det finns dock två undantag: I Maine och Nebraska fördelas elektorsrösterna utifrån county- och kongressdistrikt. Elektorerna i dessa delstater kan därmed rösta på olika kandidater.



Hur många elektorsröster krävs för att vinna USA-valet 2024?

Så vad krävs för att vinna? Jo, totalt finns det 538 elektorer och för att vinna presidentvalet behöver man få minst 270 elektorsröster.

Men vad händer då om ingen av presidentkandidaterna får 270 elektorsröster? Enligt Ekengren Oscarsson har det hänt två gånger tidigare: 1800 och 1824.

– Då får representanthuset välja president och senaten väljer vice-president, enligt förenklade röstningsförfaranden där delstaterna väger lika tungt, förklarar han.

Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT

Antal elektorer per delstat 2024

Hur många elektorer har då varje delstat under valet i USA 2024? Enligt National Archives and Records Administration (NARA) fördelas antalet elektorer per delstat så här:

Alabama - 9 elektorsröster

Alaska - 3 elektorsröster

Arizona - 11 elektorsröster

Arkansas - 6 elektorsröster

California - 54 elektorsröster

Colorado - 10 elektorsröster

Connecticut - 7 elektorsröster

Delaware - 3 elektorsröster

District of Columbia - 3 elektorsröster

Florida - 30 elektorsröster

Georgia - 16 elektorsröster

Hawaii - 4 elektorsröster

Idaho - 4 elektorsröster

Illinois - 19 elektorsröster

Indiana - 11 elektorsröster

Iowa - 6 elektorsröster

Kansas - 6 elektorsröster

Kentucky - 8 elektorsröster

Louisiana - 8 elektorsröster

Maine - 4 elektorsröster

Maryland - 10 elektorsröster

Massachusetts - 11 elektorsröster

Michigan - 15 elektorsröster

Minnesota - 10 elektorsröster

Mississippi - 6 elektorsröster

Missouri - 10 elektorsröster

Montana - 4 elektorsröster

Nebraska - 5 elektorsröster

Nevada - 6 elektorsröster

New Hampshire - 4 elektorsröster

New Jersey - 14 elektorsröster

New Mexico - 5 elektorsröster

New York - 28 elektorsröster

North Carolina - 16 elektorsröster

North Dakota - 3 elektorsröster

Ohio - 17 elektorsröster

Oklahoma - 7 elektorsröster

Oregon - 8 elektorsröster

Pennsylvania - 19 elektorsröster

Rhode Island - 4 elektorsröster

South Carolina - 9 elektorsröster

South Dakota - 3 elektorsröster

Tennessee - 11 elektorsröster

Texas - 40 elektorsröster

Utah - 6 elektorsröster

Vermont - 3 elektorsröster

Virginia - 13 elektorsröster

Washington - 12 elektorsröster

West Virginia - 4 elektorsröster

Wisconsin - 10 elektorsröster

Wyoming - 3 elektorsröster

Kan kandidaten med flest röster förlora USA-valet 2024?

Ja, elektorssystemet gör att den presidentkandidat som får flest röster inte nödvändigtvis vinner valet. Detta inträffade år 2016 då Hillary Clinton, som fick flest röster sett till landet som helhet, förlorade mot Donald Trump.

Den senare tog nämligen hem segern i flest vågmästarstater, på engelska "swing states", och fick därigenom 306 elektorsröster mot Clintons 232.

Hillary Clinton förlorade presidentvalet 2016 trots att hon fick flest röster från folket. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson finns det en ständigt pågående debatt om elektorssystemet.

– Särskilt när det är så många val där den president som får flest röster av amerikanerna inte blir vinnaren, konstaterar han.

