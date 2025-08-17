Ulf Stenberg är skådespelaren som bland annat medverkat i HBO:s miniserie "Björnstad". 2025 är han aktuell som en av deltagarna i "Elitstyrkans hemligheter VIP". Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om honom!

Ulf Stenberg ålder – hur gammal är han?

Ulf Stenberg föddes 1979, vilket innebär att han fyller 47 år under 2026.

Ulf Stenberg längd – hur lång är han?

Nyheter24 har inte tagit del av Ulf Stenbergs längd.

Annons

Ulf Stenberg uppväxt – kommer han från Umeå?

Ulf Stenberg föddes i Boden men flyttade till Umeå när han var två år gammal. I dag är han bosatt i Nyköping.

– Jag har växt upp i Umeå, mina föräldrar och äldsta bror bor här. Jag åker till Umeå minst en gång per år, har Ulf berättat för Umeåguiden.

Ulf Stenberg är en av deltagarna i "Elitstyrkans hemligheter VIP" 2025. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Har Ulf Stenberg fru eller flickvän?

Annons

Ja, Ulf Stenberg har en fru. I en intervju med Södermanlands Nyheter har han berättat hur de träffades.

– Jag träffade min fru som är från Nyköping på en konsert och vi blev kära ganska direkt, säger skådespelaren.

Nyheter24 har inte tagit del kring mer information om Ulf Stenbergs partner.

Ulf Stenberg familj – har han barn?

Annons

Ja, i samma intervju nämner Ulf Stenberg att han har barn. Vad de heter eller hur gamla de är framgår inte.

Ulf Stenberg serier och filmer – vad har han medverkat i?

Ulf Stenberg har medverkat i en rad filmer och serier. Han gjorde bland annat succé i HBO:s miniserie "Björnstad" från 2020, där han spelade ett tidigare NHL-proffs. Han har även medverkat i Viaplay-serien "Meningen med livet" och Josephine Bournebuschs "Älska mig", enligt IMDb.

År 2019 blev Ulf Stenberg Guldbaggenominerad för Bästa manliga biroll för rollen som Mathias i "Fraemling".

Ulf Stenberg har bland annat medverkat i Viaplay-serien "Meningen med livet". Foto: Jonas Ekströmer/TT

Annons

Är Ulf Stenberg med i "Elitstyrkans hemligheter VIP" 2025?

Ja, det stämmer att Ulf Stenberg är en av deltagarna i "Elitstyrkans hemligheter VIP" 2025, tillsammans med 13 andra kända svenska profiler. Programmet har premiär den 19 augusti 2025 på TV4 och TV4 Play. Bland de övriga deltagarna hittar vi bland annat Alice Stenlöf, Anneli Pompe, Filip Lamprecht och Simon Sköld.

Har Ulf Stenberg Instagram?