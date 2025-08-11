"Vit Sand" är tillbaka! Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om den andra säsongen av den danska krimserien.

Flera krimserier har släppts och gjort succé på sistone, däribland amerikanska "Untamed" på Netflix. Nu landar en helt ny säsong av danska – och hyllade – "Vit Sand" på TV4.

Så här beskriver kanalen den andra säsongen:

"När den erfarne mordutredaren Maj Lorentzon drabbas av hjärtproblem bestämmer hon sig för att flytta från Århus till den lilla kuststaden Vit Sand. Dels för att få tid till vila, men också för att återuppbygga relationen med sin dotter som numera bor där."

När har säsong 2 av Vit Sand premiär på TV4?

Säsong 2 av "Vit Sand" har premiär på TV4 den 11 augusti 2025. Tv-serien kommer att sändas på måndagar klockan 21.00 i kanalen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur många avsnitt består säsong 2 av Vit Sand av?

"Vit Sand" kommer att bestå av totalt sex avsnitt, vilka är drygt 45 minuter långa. Ett avsnitt släpps per vecka, under dessa datum:

11 augusti: Avsnitt 1

Avsnitt 1 18 augusti: Avsnitt 2

Avsnitt 2 25 augusti: Avsnitt 3

Avsnitt 3 1 september: Avsnitt 4

Avsnitt 4 8 september: Avsnitt 5

Avsnitt 5 15 september: Avsnitt 6

De med TV4 Play+ kommer att kunna se samtliga avsnitt på en gång, från och med den 11 augusti.

Rollista i Vit Sand säsong 2 – vilka skådespelare är med?

I säsong 1 av "Vit Sand" var det Marie Bach Hansen, som under våren syntes i danska Netflix-succén "Reservatet", som axlade en av huvudrollerna i serien, tillsammans med Carsten Bjørnlund.

I den andra säsongen, som är fristående från den första, är det i stället Anne Louise Hassing och Allan Hyde som är huvudrollsinnehavare, enligt Filmtopp.

Allan Hyde år 2010. Foto: Stella Pictures

Hassing känner du kanske igen från danska "Badhotellet", medan Hyde är bekant för "True blood"-fans. I den amerikanska fantasyserien spelade han den 2 000 år gamla vampyren Godric.

TV4 har inte släppt någon fullständig rollista i nuläget.

Blir det en säsong 3 av Vit Sand?