Nya stjärnparet – artisterna bekräftar kärleken: "Bae"

Publicerad: 31 aug. 2025, kl. 21:30
Imenella och Arvid Lundquist
Artisten chockade många med sin bild under helgen. Foto: Claudio Bresciani/TT & Erik Simander/TT

Nya kärleksbeskedet från musikvärlden är här. Två artister visar upp sin relation med ett enkelt men kärleksfullt "Bae".

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Imenella, 34, slog igenom på den svenska musikscenen för några år sedan. Hon började sin karriär som dansare men tog snabbt steget till att bli soloartist. Med låtar som ”Chagga” och ”Fråga mig” har hon hyllats för sin musik.

Hon har dessutom belönats på Grammisgalan och blivit ett namn att räkna med i den svenska hiphop- och R&B-sfären.

Bekräftar relationen på Instagram

Nu väcker Imenella stor uppmärksamhet på Instagram. Under helgen publicerade hon en bild där hon poserar tillsammans med en välbekant profil.

I bilden syns hon nämligen tillsammans med Arvid Lundquist, känd från hiphopgruppen Tjuvjakt. Bildtexten "Nah cuz that´s really bae" var kort, men budskapet tydligt: de två är ett par.

Foto: Imenella/Instagram
Foto: Imenella/Instagram


Bland reaktionerna fanns bland annat välkända artisten Cherrie som även är Imenellas kusin. Hon kommenterade tre röda hjärtan till bilden på paret.

Vem är Arvid från Tjuvjakt?

Arvid Lundquist, 31, är en av medlemmarna i succégruppen "Tjuvjakt", som slog igenom stort med låten Tårarna i halsen 2016. Sedan dess har bandet, som också består av Olle Grafström, Jesper Swärd, Kid Eriksson och Loui Sand, blivit en av Sveriges mest omtyckta grupp.

I somras levererade Tjuvjakt dessutom ännu en hit – ”Tusen spänn” – som snabbt blev en av sommarens mest spelade. Arvid själv har länge varit en central del av gruppens sound och uttryck.

