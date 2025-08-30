Bakom kulisserna i Fortune Hotel: "Grät väldigt mycket"

Vad hände egentligen bakom kamerorna i "Fortune Hotel", och varför känner man igen Emma? Nyheter24 har tagit reda på alla hemligheter du vill veta.

Den 22 augusti hade programmet "Fortune Hotel" premiär. En tävlingsreality som går ut på att tio par checkar in på lyxhotellet i hopp om att vinna miljonen.

En av deltagarna är Emma Jagne Karlsson, 28, som tillsammans med sin syster Chanelle Faltin Jagne, 23, kastade sig in i spelget med både nyfikenhet och tävlingsinstinkt.

Nu delar Emma med sig om sin upplevelse till Nyheter24 – vad hände egentligen bakom kulisserna i "Fortune Hotel"?

"Något av de roligaste jag har gjort"

Annons

För Emma var beslutet att söka till programmet enkelt.

– När jag såg att de la ut ansökan till programmet så var det givet att jag skulle söka med min syster. Jag skrev till henne direkt att fylla i frågeformuläret. Väl i programmet träffade jag underbara människor, allt från deltagare, produktion och kamerateam, berättar hon.

Väl på plats möttes de av en färgstark blandning av en rad bekanta ansikten, och en intensiv inspelningsmiljö där kamerorna rullade från morgon till kväll.

– Det var något av det roligaste jag någonsin har gjort.

Inga samtal utan kamera

Annons

Ett av de största överraskningsmomenten var tystnaden, bokstavligen talat.

– Jag hade inte så mycket förväntningar utan ville hellre ta det som det kommer. Något jag inte visste innan var att vi deltagare inte får prata med varandra alls om kamerorna inte är på, det var riktigt tufft, säger Emma.

Den begränsade kommunikationen mellan tagningarna bidrog till att dramat som uppstod framför kamerorna blev ännu mer laddat – och enligt Emma, helt autentiskt.

– Allt föll sig naturligt. Vi bjuder på en hel del gråtkalas, till och med jag som vanligtvis inte visar den gråtiga sidan av mig till någon, kommer att gråta på tv. Vad jag märkte var inget uppstyrt av produktionen.

LÄS MER: Därför känner du igen Sanel Dzubur i Fortune Hotel

Annons

Bakom klippningen – känslor som försvann

Trots känslofyllda scener i verkligheten är allt inte med i slutproduktionen.

– Jag har inte fått se programmet i förväg. Det är ganska mycket som inte har kommit med. Och fortsätter:

– Jag och min syster var väldigt nära Sussie och Maria och vi grät väldigt mycket när de åkte ut (dagens avsnitt), men inget av det kom med.

Hon tillägger att hon och Chanelle ännu inte synts särskilt mycket i programmet, något hon gissar beror på att de varken fått pengar eller det ökända svara kortet "än".

Annons

Vad var roligast på Fortune Hotel?

Lyxhotell, tävlingar och gemenskap lyfts fram som höjdpunkterna – men det fanns även utmaningar.

– Det minst roliga var all väntan under dagarna. En dag var vi instängda på rummet i cirka åtta timmar och kom endast ut för att hämta mat och sen gå tillbaka igen. Jag och Chanelle sov hela tiden. Sen tycker jag såklart att det var extremt jobbigt att vara utan min lilla tvååring eftersom vi inte fick ha någon telefonkontakt alls.

Foto: Emma/Privat

LÄS MER: Därför känner du igen Pelle Flood i Fortune Hotel

Annons

Därför känner du igen Emma i Fortune Hotel

Om du känner igen Emma så är det inte så konstigt, för hon har nämligen varit mer i tv innan. Hon deltog i programmet "Älskar, Älskar inte" på kanal 5 år 2021. Där fick man följa Emma och hennes partner Cherno.

I dag har de ett barn tillsammans.

Skulle du göra om det?

– HUNDRA PROCENT, skicka in mig som joker!

– Men om jag fick göra det igen skulle jag gått in stenhårt och inte trott på någon alls. Ibland glömmer man av att folk faktiskt kunde ljuga en rakt upp i ansiktet som Daniel och Jorge gjorde i dagens avsnitt, säger Emma.

Vad gäller framtiden hintar Emma om att hon gärna gör mer tv – men först ska tittarna får se hur det gick för henne och Chanelle i "Fortune Hotel".

Och den stora frågan – tog de hem miljonen?