3 327 svenskar får brev – det måste du göra

3 327 svenskar kommer att få hem ett särskilt brev.

Det är, närmare bestämt, ägare av flerbostadshus i Göteborg som kommer att nås av posten, som skickas från kommunens avdelning Kretslopp och vatten.

Brev skickas till 3 327 svenskar

I breven kommer det att finnas information om sopsortering.

– Vi vill informera alla ägare till flerbostadshus om det ansvar de har samtidigt som vi vill ge information om hur de kan ordna en förpackningsinsamling, säger Frida Gustavsson, processledare för införandet av fastighetsnära insamling på Kretslopp och vatten vid Göteborg, i ett pressmeddelande.

Tidigare har fastighetsägarna enbart haft ansvar för insamlingen av matavfall, restavfall och grovavfall. Nu utökas detta ansvar till förpackningar av följande slag:

Plast

Papper

Ofärgat glas

Färgat glas

Metall

Det ska du göra när du får brevet

Det som ägarna till flerbostadshusen måste göra en plats för insamlingen och köpa eller hyra in sopkärl, markbehållare eller containrar.

Kretslopp och vatten har tagit fram en att göra-lista för de fastighetsägare som får hem breven. Denna lyder:

Få koll på ditt ansvar Räkna ut behovet Ordna en plats för insamlingen Utforma din anläggning Starta upp hämtning av förpackningar Informera de boende Sköt om din avfallsanläggning

Har till 1 januari 2027 på sig

Fastighetsägarna har ända till 1 januari 2027 att gör i ordning en plats för avfallsinsamlingen. Enligt kommunen är det i dag en tredjedel av invånarna som saknar möjlighet att återvinna sina förpackningar där man bor.