Only murders in the building säsong 5: Här är alla skådisar

Publicerad: 7 sep. 2025, kl. 07:00
Här kan du läsa mer om "Only murders in the building" säsong 5! Foto: Chris Young/TT, Pexels & Stella Pictures

"Only murders in the building" är en mysteriekomedi skapad av Steve Martin. Här kan du läsa mer om säsong 5!

Alice Adler
Only murders in the building säsong 5 handling – finns det en trailer?

Den femte säsongen av "Only murders in the building" kommer att handla om mordet på portvakten Lester, som dödades i slutet av säsong fyra, enligt Deadline. Serien, som utspelar sig i New York, kommer även fortsätta följa de tre huvudkaraktärerna Charles-Haden Savage, Oliver Putnam och Mabel Mora, som försöker lösa mysteriet kring Lesters död. 

Här kan du se en trailer till "Only murders in the building" säsong 5!

När har Only murders in the building säsong 5 premiär?

Den femte säsongen av "Only murders in the building" har premiär den 9 september 2025 på Disney Plus i Sverige. 

Var kan jag se Only murders in the building säsong 5?

Serien kommer att visas på Disney Plus i Sverige och på Hulu i USA. 

Hur många avsnitt består Only murders in the building säsong 5 av?

"Only murders in the building" säsong fem kommer bestå av sammanlagt nio avsnitt. Tre avsnitt kommer att släppas redan vid premiären, sedan rullas resten ut veckovis. 

Only murders in the building säsong 5 rollista – vilka skådespelare är med?

Här är hela rollistan i den femte säsongen av "Only murders in the building", enligt IMDb

  • Steve Martin i rollen som Charles-Haden Savage
  • Selena Gomez i rollen som Mabel Mora
  • Martin Short i rollen som Oliver Putnam
  • Jackie Hoffman i rollen som Uma Heller
  • Michael Cyril Creighton i rollen som Howard Morris
  • Teddy Coluca i rollen som Lester
  • Meryl Streep i rollen som Loretta Durkin
  • Da'Vine Joy Randolph i rollen som Donna Williams
  • Vanessa Aspillaga i rollen som Ursula
  • Nathan Lane i rollen som Teddy Dimas
  • James Caverly i rollen som Theo Dimas
Meryl Streep, Steve Martin, Selena Gomez och Martin Short är alla med i "Only murders in the building" säsong 5. Foto: Jordan Strauss/TT

