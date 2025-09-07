Only murders in the building säsong 5: Här är alla skådisar

"Only murders in the building" är en mysteriekomedi skapad av Steve Martin. Här kan du läsa mer om säsong 5!

Only murders in the building säsong 5 handling – finns det en trailer?

Den femte säsongen av "Only murders in the building" kommer att handla om mordet på portvakten Lester, som dödades i slutet av säsong fyra, enligt Deadline. Serien, som utspelar sig i New York, kommer även fortsätta följa de tre huvudkaraktärerna Charles-Haden Savage, Oliver Putnam och Mabel Mora, som försöker lösa mysteriet kring Lesters död.

Här kan du se en trailer till "Only murders in the building" säsong 5!

När har Only murders in the building säsong 5 premiär?

Den femte säsongen av "Only murders in the building" har premiär den 9 september 2025 på Disney Plus i Sverige.

Var kan jag se Only murders in the building säsong 5?

Serien kommer att visas på Disney Plus i Sverige och på Hulu i USA.

Hur många avsnitt består Only murders in the building säsong 5 av?

"Only murders in the building" säsong fem kommer bestå av sammanlagt nio avsnitt. Tre avsnitt kommer att släppas redan vid premiären, sedan rullas resten ut veckovis.

Only murders in the building säsong 5 rollista – vilka skådespelare är med?

Här är hela rollistan i den femte säsongen av "Only murders in the building", enligt IMDb.

Steve Martin i rollen som Charles-Haden Savage

i rollen som Charles-Haden Savage Selena Gomez i rollen som Mabel Mora

i rollen som Mabel Mora Martin Short i rollen som Oliver Putnam

i rollen som Oliver Putnam Jackie Hoffman i rollen som Uma Heller

i rollen som Michael Cyril Creighton i rollen som Howard Morris

i rollen som Teddy Coluca i rollen som Lester

i rollen som Lester Meryl Streep i rollen som Loretta Durkin

i rollen som Da'Vine Joy Randolph i rollen som Donna Williams

i rollen som Vanessa Aspillaga i rollen som Ursula

i rollen som Nathan Lane i rollen som Teddy Dimas

i rollen som James Caverly i rollen som Theo Dimas