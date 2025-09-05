Svenska folket i raseri mot Christopher Wollter: "Ett val"

Skådespelaren Christopher Wollter har hamnat i blåsväder hos svenska folket, minst sagt. Vad händer egentligen?

Efter att skådespelaren Christopher Wollter nyligen öppnat upp om att han varit otrogen mot sin fru, skådespelerskan Julia Dufvenius, över 80 gånger – har reaktionerna inte varit få.

I en intervju berättar Wolter om sitt sexmissbruk, något som Nyheter24 tidigare rapporterat om, men många svenskar köper inte förklaringen. Kommentarsfälten svämmar över av ilska, frustration och ifrågasättande.

"Finns inga ursäkter, otrohet är ett val", är något som uttrycks av många i kommentarsfältet.

Raseri mot Christopher Wollter: "Otrohet är ett val"

I en video på TikTok från Dagens Nyheter råder det minst sagt kaos i kommentarsfältet. Det svenska folket verkar vara enad i en fråga: otrohet är inte en sjukdom, det är ett beslut.

"Normalisera ALDRIG otrohet! Det finns ingen så kallad sjukdom som gör folk otrogna – det är ett aktivt val man gör", skriver en person.

Flera användare refererar även till det tidigare influencerparet Gustav Björklund och Johanna Öholm, som i en gammal video tidigare pratat om otrohet som en "sjukdom".

"Jag har en sjukdom’ – Gustav och Johanna vibe", skriver en.

Andra gör sig lustiga över hela situationen.

"Är det här en verklig bok eller är det en serie?", frågar en person. Medan någon annan undrar:

"Vilket avsnitt dör han i?".

"80 gånger?!"

Det är inte bara svek i sig som upprör. Det är antalet gånger, över 80 tillfällen, som får många att tappa hakan.

Andra uttrycker förvåning över att Dufvenius valt att stanna.

"Förlåt men är man otrogen 80 gånger och ändå klarar av att vara kvar i relationen så har man inget samvete. Lämna", skriver en användare.

"Är inte det enda sjuka att man väljer att stanna?", frågar sig en annan.

Sexmissbruk – sjukdom eller bortförklaring?

Så, vad är sexmissbruk egentligen? Enligt Karolinska institutet beskrivs sexmissbruk som ett tvångsmässigt och oönskat mönster av sexuellt beteende.

Ett beteende som försämrar och försvårar vardagen, och används som en flykt från obehagliga känslor. Karolinska betonar också att det finns effektiva behandlingsmetoder för den som vill ha hjälp.

Har Wollter ett sexmissbruk? Han har i flera intervjuer sagt att han lider av ett sexmissbruk, men förklaringen landar fel hos många, eftersom att han är i en relation.

"Idag finns det bortförklaringar till allt", skriver en.

"Otrohet är otrohet", skriver en annan.

En användare ifrågasätter hela begreppet sexmissbruk i relationer:

"Är man sexmissbrukare ska man inte vara i en relation förrän man är frisk"

Samtidigt finns det ett fåtal som försöker dämpa debatten:

"Tråkigt att se alla kommentarer som inte verkar förstå vad ett missbruk.."

"Sexmissbruk handlar inte om kärlek, det handlar om kickarna och flykten från någonting", skriver en insatt användare på TikTok, och fortsätter:

"Det märks tydligt att detta är tabu och folk försöker inte ens förstå".

Många kräver ansvar

Trots röster som hyllar att paret är öppna och har modet att dela med sig, är majoriteten av rösterna i kommentarsfältet tydlig: otrohet är inget man bara "erkänner" sig fri ifrån.

Wollter må ha öppnat upp sig, men för många är det lite försent. I kommentarsfältet är domen hård: ett svek och försök till att rädda sitt rykte med ordet "sexmissbruk".

