Så lever Kendra Licari från Unknown Number i dag

Nyheter24 har tagit reda på hur Kendra Licari från Netflix-dokumentären "Unknown Number: The High School Catfish" lever i dag.

I oktober 2020 börjar den då 13-åriga Lauryn Licari och hennes dåvarande pojkvän, 14-årige Owen McKenny, att få anonyma och hotfulla sms. I meddelandena står det bland annat att Owen är otrogen, och att paret borde göra slut.

Meddelandena upphör kort därefter, men ungefär ett år senare, i september 2021, eskalerar situationen. Under det kommande året kommer Lauryn och Owen att motta tusentals anonyma sms med hotfulla och vulgära inslag. I sms:en uppmanas Lauryn bland annat att ta sitt liv, och många av meddelandena innehåller information som endast personer i Lauryns närhet kan känna till.

Vem var det som skickade sms:en till Lauryn och Owen?

Polisen startar en utredning för att försöka ta reda på vem det är som skickar de anonyma sms:en. Till en början misstänker man att det skulle kunna vara någon av Lauryn och Owens klasskamrater. Bland annat misstänks Khloe Wilson, som går på samma skola som tonårsparet och ryktas vara kär i Owen.

I augusti 2022 lyckas polisen däremot, med hjälp av FBI, att spåra meddelandena till Lauryns egna mamma, Kendra Licari.

I augusti 2022 lyckas polisen spåra meddelandena till Lauryns mamma Kendra. Foto: Pressbild/Netflix

Dömdes Kendra Licari till fängelse?

Ja, Kendra Licari dömdes i april år 2023 till 19 månader till fem års fängelse för olaga förföljelser av minderårig. Hon blev villkorligt frigiven i augusti 2024, skriver People.

Under tiden som Kendra avtjänade sitt fängelsestraff hade hon fortsatt kontakt med sin dotter Lauryn via brev och övervakade samtal. Som en del av den villkorliga frigivningen har Kendra förbjudits att träffa Lauryn, som numera bor ensam med sin pappa.

Varför trakasserade Kendra Licari sin egna dotter?

I dokumentären "Unknown Number: The High School Catfish", som hade premiär på Netflix den 29 augusti 2025, berättar Kendra Licari att hon var på en hemsk plats "mentalt", och att hon inte visste hur hon skulle sluta.

– Det var en ond spiral. En sorts snöbollseffekt. Jag tror inte att jag visste hur jag skulle sluta, säger hon, enligt People.

Åklagaren David Barberi har hävdat att Kendras beteende går att likställa vid Münchausen by proxy.

– Att ge det någon slags medicinsk grund är lite problematiskt, men jag tror att det finns inslag av Münchausen by proxy, säger han enligt Netflix.

Vad gör Kendra Licari i dag?

Även fast Kendra Licari är släppt ur fängelset kommer hon förbli under övervakning fram till februari 2026. Hon får heller inte lämna staten Michigan, skriver Today. Det är oklart om Kendra har ett jobb, men enligt uppgifter till The Cut ska hon ha bosatt sig nära staden Detroit.

Vad har Kendra Licari för relation till sin dotter Lauryn Licari i dag?

I dokumentären berättar Kendra att hon tror att hon och Lauryns relation kommer gå att reparera. Lauryn själv säger att hon har svårt att lita på sin mamma efter det som hänt, men att hon ändå kommer vilja träffa henne och bygga en relation i framtiden.

– Jag vill träffa min mamma när rätt tid är inne. Jag tror att det skulle vara en lättnad att träffa henne, men också svårt, säger hon enligt TV Insider.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring 112.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.

Suicidezero, fakta och råd.