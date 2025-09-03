Nyhetsmorgonkocken Erik Videgård rasar: "Så lågt och uselt"

Stjärnkocken Erik Videgård rasar på Instagram: "Jamen döda det svenska matarvet bara. Gör det."



Erik Videgård, 65, är en av Sveriges kändaste kockar, och drev tidigare innekrogarna East och En halv trappa plus gård.

För den som inte var i Stockholmssvängen på den tiden, så har Videgård blivit ett bekant ansikte efter sin medverkan i TV4:s Nyhetsmorgon, där han är en återkommande gäst.

Erik Videgård rasar i Nyhetsmorgon i TV4

Den kände kocken är känd för sina raka åsikter. I Nyhetsmorgon har han kastat vitlökspressen i papperskorgen, dissat bearnaise på burk och rasat över hur äckligt ketchup är.

Annons

"Skäms på er"

Annons

Nu är det dags för Erik Videgård att lufta sina åsikter igen. För han är inte nöjd med regeringens kulturkanon som presenterades på tisdagen.

Den omtalade listan ska representera svensk kultur men saknar alla form av mat, vilket upprört 65-åringen.

LÄS MER: Här är alla verk i Sveriges kulturkanon

På Instagram uttrycker han sin ilska:

"Jamen döda det svenska matarvet bara. Gör det. Fy fan så lågt och uselt. Skäms på er!"

Annons

Flera kritiska

Annons

I kommentarerna får han medhåll från bland annat Emilio Ingrosso:



"Sverige har en otroligt rik matkultur – mycket mer än vad man ofta lyfter fram. Råvarorna är världsklass: fisk och skaldjur från kalla, rena vatten, viltkött från skogar, bär och svamp, potatis i alla former, och inte minst bröd- och mejeritraditionen."



Även Leif Mannerström har kritiserat kulturkanon: