Allt om Måns Nilsson: Fru, barn, böcker & Ankan Johansson

Måns Nilsson är en svensk komiker, radioprofil och programledare. Nyheter24 har tagit reda på allt du kan tänkas vilja veta om honom!

Måns Nilsson ålder – hur gammal är han?

Måns Nilsson är född den 16 september 1977, vilket innebär att han fyller 49 år hösten 2026.

Måns Nilsson. Foto: Johan Nilsson/TT

Har Måns Nilsson skrivit böcker?

Ja, Måns Nilsson har skrivit ett flertal böcker. Han har bland annat skrivit deckarserien "Morden på Österlen" tillsammans med Anders De la Motte, och barnböckerna "Världens bästa fest" och "Världens bästa fusk" med Isabelle Riddez.

Måns Nilsson har utöver det även gett ut böckerna "Familjen Tvärtomsson", "Katternas hemlighet" och "Gänget slår tillbaka".

Hur lärde Måns Nilsson och Anders "Ankan" Johansson känna varandra?

Måns Nilsson är kanske mest känd som ena halvan i komikerduon Anders & Måns tillsammans med Anders "Ankan" Johansson. Måns och Anders lärde känna varandra under ett studentspex på Lunds universitet där de båda studerade. De delade samma musikintresse och humor, och hade en gemensam dröm om ett kändisskap, har Anders berättat för TT.

– Jag skäms för det i dag. Men det var en bra drivkraft som gjorde att jag fick något gjort, och det var bra på det sättet, sa han till nyhetsbyrån 2014.

Måns Nilsson och Anders "Ankan" Johansson. Foto: Daniel Nilsson/TT

Vilka radio- och tv-program har Måns Nilsson gjort?

Måns Nilsson har gjort en rad olika radio- och tv-program. Han har bland annat haft humorprogrammet "Så funkar det" på P3 tillsammans med Anders Johansson. Duon har även programlett Morgonpasset i P3.

Komikern har även synts i tv-rutan i flera olika program, däribland "Antikrundan" och SVT:s julkalender "Skägget i brevlådan" som sändes 2008. Utöver det har han även varit med i underhållningsprogrammet "Anders och Måns" som sändes i SVT mellan 2003 och 2004, och i "Fråga Anders och Måns" som sändes 2006 i samma kanal. År 2024 medverkade komikerduon även i "Doobidoo".

Måns Nilsson medverkade i SVT:s julkalender "Skägget i brevlådan" år 2008. Foto: Stig-Åke Jönsson/TT

Måns Nilsson partner – har han fru eller flickvän?

Ja, Måns Nilsson har berättat för Dagens Nyheter att han har en fru. Nyheter24 har inte tagit del av uppgifter kring hennes namn eller ålder.

Måns Nilsson familj – har han barn?

Ja, Måns Nilsson har en dotter tillsammans med sin fru. Hon heter Olga Bergara och är född den 4 april 2002.

Är Måns Nilssons dotter komiker?

Ja, Olga Bergara gjorde sin komikerdebut år 2022 och har därefter varit med och drivit standup-klubben Humorbaren i Malmö, skriver Sydsvenskan.

– Tidigare har min pappa sagt: Ska du inte prova standup? Då har jag sagt: Nej, tack. Men sedan testade jag och det var det bästa som har hänt mig, berättade hon för tidningen 2023.

Har Måns Nilsson Instagram?

Ja, på Instagram går Måns Nilsson under namnet @nilsson.mans.



