Sångerskan Wiktoria Johansson gjorde debut i Melodifestivalen 2016 där hon vann folkets hjärtan och tog sig direkt till finalen. Med låten "Save me" slutade hon på en fjärde plats.

Annons

I andra avsnittet av tv-programmet "Så ska det låta" är hon med och tävlar i lag medmotoch

Här är fem saker du kanske inte visste om Wiktoria:

Pluggade i Göteborg

Wiktoria Johansson föddes i Borås och pluggade på Rytmus musikergymnasium i Göteborg.

Bildkälla: TT

Ställt upp i Melodifestivalen två gånger

Första gången Wiktoria tävlade i Melodifestivalen var 2016 då hon tävlade med låten "Save me". Hon slutade på fjärde plats och 2017 tävlade Wiktoria igen. Då med bidraget "As I Lay Me Down", som slutade på sjätte plats.

När Eurovision Song Contest 2017 hölls i Kiev var det Wiktoria som delade ut de svenska juryns poäng.

Har även ställt upp i Lilla Melodifestivalen

Men Wiktoria har faktiskt också tävlat i Lilla Melodifestivalen 2011, då tävlade hon med låten "Jag behöver dig" som hon hade skrivit själv.

Wiktoria slutade på fjärde plats.

Bildkälla: TT

Startade ett band med sin kompis

Tillsammans med sin kompis Hanna startade Wiktoria bandet "Dash4 The Band". Efter att ha gjort en cover som laddades upp på Youtube erbjöd Telia bandet att spela in en låt. Det hela resulterade i Telias officiella ledmotiv, "Turn Up the Love" för Eurovision Song Contest 2013 i Malmö.

Gör rösten till Vaiana

Den 23 november 2016 hade Walt Disney-filmen "Vaiana" premiär. Wiktoria är den som gör den svenska rösten till karaktären Vaiana.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.