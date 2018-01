Det var tidigare i veckan som Joakim Lundell visade upp sitt senaste tillskott i tatueringar. Den sitter placerad under ögat är i färgen svart och det står "Fighter".

Joakim berättar att han under en längre tid velat tatuera sig i ansiktet, men att han inte satt planen i verket på grund av osäkerhet. Förr var han svag mot hat och mådde dåligt om folk sa elaka saker om honom. Men nu struntar han i vad andra tycker.

– Fuck normen, jag ser ut som jag vill och passar inte det folk så get the fuck out of here alltså. Jag orkar inte bry mig, säger han i sin nya video.

Joakim valde att skriva "Fighter" under ögat.

Och hans nya tatuering gav honom mersmak. Nu har han nämligen gjort en till.

"Jag fixade den"

Många med tatueringar har berättat om det förekommande fenomenet "skaffar man en vill man ha flera". Och det var antagligen den känslan som infann sig hos Joakim (fast gällande ansikstatueringar).

Frugan Jonna var den som ritade Joakims nya tatuering.

Det är på frun Jonna Lundells Snapchat som paret nu visar upp Joakims nya tatuering. Det var nämligen Jonna som ritade den nya på Joakim, vilket hon berättar i sin video.

– Jag fixade en ny tatuering på Joakim. En stjärna, snyggt eller hur?, säger Jonna i videon där paret spexar till det.

Se videon för en tydligare bild i spelaren ovan.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.

Mer:

Joakim och Jonna Lundell planerar galet lyxköp: "103 000 kronor"