Are you the one är programmet där 20 stycken deltagare ska bo tillsammans i ett hus borta i exotiska Thailand. Varenda en av dem har gått igenom psykologitester och intervjuer för att 100% matcha en av de andra deltagarna inne i huset – och i bästa fall hitta kärleken.

Deltagarna ska tävla, dejta och bo tillsammans med ett gemensamt mål: att hitta sin perfekta partner. Och twisten är att ingen vet vem som matchar vem. Utan det är de som de måsta ta reda på själva.

Om alla deltagare lyckas med sina matchningar i slutet av säsongen delar de på vinstsumman som är en miljon kronor.

Jonathan Fritz är 27 år gammal och kommer från Borås. När han inte jobbar som barchef så är han aktuell som en av deltagarna i årets mest spännande dejtingsåpa som har premiär ikväll, måndag den 26 februari klockan 22.00 på TV3.

Jonathan Fritz har tidigare varit med i TV. Bildkälla: Instagram

Jonathan Fritz är 27 år gammal och kommer från Borås. Bildkälla: Instagram

Men känner du igen Jonathan från tidigare så är det inte så himla konstigt. Han har nämligen varit barnskådespelare och statist.

Han har bland annat varit kvalificerad statist i alla säsonger av tv-serien "Andra avenyn", spelat italiensk fotbollsspelare i filmen ”Ciao Bella”, samt var med i ”Selma & Louise”.

Nyheter24 träffade honom på pressträffen för Are you the one där han fick berätta lite mer om sig själv. Se intervjun i spelaren ovan.