Av 12 stycken tävlande så fick vi till slut kröna en vinnare och säga våra gratulationer till Benjamin Ingrosso som med sin låt "Dance You Off" lyckades gå hela vägen.



Medreporterpå plats så har vi lyckats ta reda på hur föreställningen egentligen gick till.

Allt började bra med en karismatisk David Lindgren i spetsen tillsammans med den allt så underhållande Fredrik "Fab Freddie" Svensson som sidekick. Kvällen fortsatte på samma sätt i mångt och mycket men helt problemfritt var det inte.

Renaida hade minst sagt en omtumlande finalkväll. Bild: TT

Efter att Mendez hade kickstartat tävlingen med sin låt "Everyday" så var det dags för Renaida att framföra sin låt "All the Feels" med den så evigt dansanta hooken. Men det var något som inte stod rätt till. Mitt under hennes uppträdande så kunde man höra henne desperat säga:

– Jag hör inget, vi kör igen.



Det visade sig att Reinadas hörsnäcka inte hade fungerat under framförandet och hon fick senare en chans att göra om sitt uppträdande. När Nyheter24 får tag i henne efter tävlingen så var det allt annat än sura miner.

– Jag kom nia och jag är så glad och tacksam att jag fick köra om, berättade Renaida.

David Lindgren hade inte världens lättaste uppgift under kvällen. Bild: TT



I och med att Renaida fick chansen att framföra sitt nummer ännu en gång så blev det väldigt knappt om tid och programledaren David Lindgren fick ett tufft jobb att försöka sy ihop den berömda säcken.

– Det är tydligen en regel SVT har, de har sagt det till artisterna innan att ska någon köra om så är det i slutet. Vi ville inte störa det flytet. De sa det i örat direkt, att om hon kör igen så är det i slutet, säger Lindgren till Aftonbladet och fortsätter:

– När det händer sådana grejer blir det ett avbrott i det som är planerat. Då börjar det pratas ganska mycket i mina öron, då krävs det mer av mig helt plötsligt. Det tog mycket energi av mig.

Vi fick en vinnare



Som i varje upplaga av den folkkära sångtävlingen i vårt avlånga land så fick vi till slut en vinnare och det hela kokades ner till två personer. Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, något som Felix hade hoppats på och som du kan läsa mer om här.

Spänningen var olidlig och till slut så kunde Benjamin möta publikens jubel, krama om nära och kära och fira sin seger i tävlingen.

Det blev ett ordentligt kramkalas för Benjamin. Bild: TT

Nyheter24 fick tag i både Felix och Benjamin efter avgörandet och surret gick lite så här:

– Jag är helt mållös. Tack tack tack alla som röstade. Jag trodde att Felix skulle vinna och vi sa till varandra att det inte spelade någon roll vem av oss som vinner eftersom att vi är kompisar.

Felix, som är signad på samma bolag TEN som Benjamin, var väldigt känslosam när Nyheter24 fick tag i honom sa såhär:



– Mello är rena bergochdalbanan. När jag står på scen så är det throwback och många minnen som kommer upp. Det är en mix av känslor, glädje och sorg. Jag kom inte bara tvåa och fick silver, utan att bara att få vara med i finalen är en vinst för mig.

Vilken vänskap!

Hanna Ferm var på plats för att stötta LIAMOO Bild: Instagram

Love is in the air?



Ja och vad vore mello utan lite kärlek? Under kvällen så tisslades och tasslades det att Hanna Ferm, som också deltog i årets melodifestival, kanske har en liten fling med allas favorit Liam "LIAMOO" Cacatian.



Hanna la upp den här bilden på instagram dagen innan festivalen och nu spekuleras det hejvilt att de två artisterna mycket riktigt kan ha något på gång.



Artisterna har setts umgås flitigt efter Idol och när Nyheter24 frågade både Hanna och Liam på Idolfinalen om de hade något på G svarade båda "kanske" och såg hemlighetsfulla ut.

Så vem vet?

Vi säger i alla fall grattis till Benjamin och tack för en fantastisk Melodifestival 2018!



